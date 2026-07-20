Junaki mundiala prispeli v domovino, zvečer jih čaka veličasten sprejem #video

Svetovni nogometni prvaki iz Španije so se vrnili v domovino. V Madridu jih v večernih urah čaka veličasten sprejem, na paradi zmagovalcev naj bi svetovne prvake z letošnjega mundiala v ZDA, Kanadi in Mehiki pozdravilo okoli milijon športnih navdušencev.

Kapetan reprezentance Rodri je ob izstopu iz letala visoko dvignil pokal za velike zmagovalce nedeljske finalne tekme na stadionu MetLife v East Rutherfordu, kjer so Španci z golom Ferrana Torresa v začetku drugega podaljška premagali branilce naslova Argentince z 1:0 ter osvojili drugi naslov svetovnih prvakov po zmagoslavju v Južni Afriki 2010.

🏆🇪🇸✈️ La Selección Española ya ha aterrizado en Barajas y Rodri enseña la Copa del Mundo al bajar del avión



Ha posado al salir del avión con el entrenador Luis de la Fuente y el presidente de la RFEF, Rafael Louzán pic.twitter.com/jua9V7YzHG — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) July 20, 2026

Zadnji žvižg slovenskega sodnika Slavka Vinčića ob polnoči je med Španci sprožil val navdušenja, po velikem zmagoslavju so po celotni Španiji odmevali vzkliki veselja in sreče. Na madridskem trgu Colon, kjer je bila postavljena navijaška cona, so v rdeče odeti privrženci španske reprezentance peli, plesali in slavili zgodovinski uspeh, bakle in dimne sveče pa so povsem osvetlile madridsko noč.

V ponedeljek zjutraj je glavna madridska avenija Castellana še vedno kazala sledi bučnega slavja. Cestišče je bilo prekrito s smetmi, praznimi pločevinkami piva in razbitim steklom. Nekateri navijači so po burnem praznovanju še vedno spali na pločnikih in klopeh, drugi so se šele vračali domov, medtem ko so komunalne službe že od zgodnjih jutranjih ur pripravljale traso za večerno parado.

Foto: Reuters

"Zavoljo praznovanja nisem veliko spal. Mislim, da smo po tako velikem zmagoslavju vsi imeli zelo kratko noč," je za španski radio RNE povedal madridski župan Jose Luis Martinez-Almeida.

Španske nogometaše bo po prihodu v domovino najprej v palači Zarzuela sprejel španski kralj Felipe VI, nato pa v vladni palači Moncloa še predsednik vlade Pedro Sanchez. Zatem bo sledila parada zmagovalcev z odprtim avtobusom do trga Cibeles, tradicionalnega prizorišča športnih proslav španske reprezentance.

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