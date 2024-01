Jose Mourinho pri Romi dobil nogo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Portugalec Jose Mourinho ni več trener italijanskega nogometnega prvoligaša Rome, so pri rimskem klubu zapisali v izjavi za javnost. Mourinho in njegov trenerski štab, ki se je ta čas devetemu klubu na lestvici serie A Romi pridružil maja 2021, se tako poslavljata od italijanske prestolnice.

Grazie da parte di tutti noi all’AS Roma, José! #ASRoma pic.twitter.com/3uwjHlEU1f — AS Roma (@OfficialASRoma) January 16, 2024

Trener, ki je prej deloval pri Chelseaju, milanskem Interju, Realu Madridu in Manchester Unitedu, je rumeno-rdeče popeljal do zmage v konferenčni ligi leta 2022 ter lani spomladi do finala evropske lige.

"V imenu vseh v Romi bi se Joseju radi zahvalili za njegovo strast in trud od njegovega prihoda v klub. Vedno bomo imeli lepe spomine na njegovo službovanje pri Romi, a verjamemo, da je takojšnja sprememba v najboljšem interesu kluba," sta za klubsko spletno stran povedala lastnika Dan in Ryan Friedkin.

Za zdaj Mourinhev naslednik še ni znan.

