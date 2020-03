Je tekma med Atalanto in Valencio res izvor koronavirusa na severu Italije?

Vodja pulmološkega oddelka v bolnišnici v Bergamu v Italiji, ki je zaradi številnih kritičnih primerov, okuženih z novim koronavirusom, najbolj obremenjena, je prepričan, da je do vala okužb prišlo na nogometni tekmi med moštvom iz Bergama, Atalanto Josipa Iličića, in Valencio, ki sta se pomerili na do zadnjega kotička natrpanem štadionu v Milanu. Foto: Reuters