Jannik Schuster iz Salzburga k Brentfordu

V Avstriji padel rekord, Angleži segli globoko v žep za najstnika

Jannik Schuster | Jannik Schuster je sklenil pogodbo z Brentfordom do leta 2030. | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Jannik Schuster se je iz avstrijskega kluba Red Bull Salzburg preselil v angleško premier league k Brentfordu. Kot je danes sporočil angleški klub, je komaj 19-letni avstrijski branilec v Londonu podpisal petletno pogodbo do leta 2031. Po poročanju agencije APA skupni znesek prestopa znaša nekaj več kot 20 milijonov evrov.

Jannik Schuster je tako postal najdražji avstrijski igralec, ki je prestopil iz avstrijskega prvenstva v tuji klub. Prejšnji rekord je imel avstrijski reprezentant Nicolas Seiwald s prestopom iz Salzburga v Leipzig.

Schuster, ki bo v soboto dopolnil 20. rojstni dan, si bo prizadeval za uveljavitev v angleškem klubu, ki je trenutno osmi na lestvici. "Seveda vem, da je to velik korak, ampak prav to je izziv, ki me je najbolj privlačil," je Tirolec povedal za APA.

