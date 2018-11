Jan Oblak dobil nagrado in zagrozil Barceloni

Sicer še ni uradno, a bo postalo že naslednji teden. Matjaž Kek je novi selektor slovenske nogometne reprezentance, to pa hkrati pomeni tudi to, da bo Mariborčan ta konec tedna zagotovo že pozorno spremljal, kaj se dogaja z našimi nogometaši na delu v tujini. Kaj jih čaka?

Slovenska trenerja na delu v tujini:

Slaviša Stojanović se želi odkupiti za poraz Po porazu v prejšnjem krogu bo s sofijskim Levskim, ki je trenutno na tretjem mestu in za vodilnim Ludogorcem zaostaja za štiri točke, tokrat gostil ekipo Botev Vratsa. Tekma se začne v nedeljo ob 16.30. To je moštvo, ki ima trenutno 16 točk manj od kluba, ki ga od letos vodi nekdanji selektor slovenske reprezentance Slaviša Stojanović, a bo potrebna previdnost. Botev je namreč na zadnjih dveh tekmah zmagal. Bolgarski prvoligaši bodo sicer do konca jesenskega dela odigrali še pet prvenstvenih tekem.



Sportal Nekdanji selektor, ki v Bolgariji polni časopisne naslovnice Bo Luka Elsner še drugič zmagal? Bolgarski prvoligaši bodo sicer do konca jesenskega dela odigrali še pet prvenstvenih tekem. Luka Elsner bo tokrat prvič v drugem delu sezone igral doma. Foto: Sportida Potem ko je v zadnji tekmi prvega dela belgijske druge lige doživel prvi poraz na klopi Union Saint-Gilloiseja po avgustu letos, je drugi del začel z zmago. Prejšnji teden je z 2:1 zmagal v gosteh pri Leuvenu. Zdaj Luko Elsnerja čaka v soboto ob 20.30 prva domača tekma v drugem delu sezone. Gostil bo Westerlo. V prvem delu sezone je sicer na prvem mestu končal Mechelen. tako da si je že priigral sodelovanje v kvalifikacijah za preboj v prvo ligo. Zdaj čaka Union še drugič 14 krogov. Če bo tokrat zmagovalec Elsnerjeva četa, se bo z Mechelenom neposredno v kvalifikacijah udarila za mesto v prvi belgijski ligi. Če bo visoko, bo ob koncu sezone sodelovala tudi v kvalifikacijah za nastop v ligi Europa!

Slovenski reprezentanti na delu v tujini:

Jan Oblak bo v soboto zvečer v središču pozornosti svetovne nogometne javnosti. Foto: Getty Images

Vratarji:

Vid Belec: Sampdoria bo v prvi italijanski ligi v soboto ob 20.30 v mestnem derbiju gostovala Pri Genoi. Vratar, ta v zadnjem času brani vrata slovenske reprezentance, v klubu pa še čaka na prve minute v tej sezoni, naj bi tudi to tekmo začel na klopi.

Jan Koprivec: izkušeni slovenski vratar v zadnjem času zaradi poškodbe ne igra. Tako naj bi bilo tudi v nedeljo ob 15. uri, ko bo njegov Pafos v prvi ciprski ligi gostil Enosis.

Matic Kotnik: v prvi grški ligi bo s Panioniosom na delu šele v ponedeljek ob 18.30, ko bo gostil Lamio.

Jan Oblak: najboljšega slovenskega nogometaša, ki v zadnjem času za Slovenijo ne igra, v soboto zvečer čaka poslastica. V derbiju tega konca tedna v evropskem nogometu bo ob 20.45 na svojem štadionu gostil Barcelono. To bo tudi derbi za vrh prvenstvene lestvice, ki ga zaseda Barcelona, a ima le točko več kot Atletico (pa tudi Sevilla in presenečenje sezone Alaves), ob tem pa tudi obračun dveh tržno najbolj cenjenih in po mnenju številnih tudi najboljših vratarjev na svetu, Marca-Andreja Ter Stegna in našega Jana Oblaka.

Škofjeločan, ki tudi v tej sezoni brani v odlični formi, je prejšnji teden sicer dobil še eno nagrado. Navijači Atletica so ga izbrali za najboljšega igralca v oktobru. "Hvala navijačem za nagrado, ki pa ni najbolj pomembna, pomembno je predvsem, da smo oktobra igrali dobro. Lepo je osvajati nagrade, a kot sem rekel že večkrat, brez soigralcev, trenerjev in navijačev mi ne bi uspevalo. Hvala vsem za pomoč," je ob tem dejal 25-letni zvezdnik, ki je nekaj besed namenil tudi prihajajočemu derbiju.

"Težka tekma nas čaka, saj je Barcelona sijajna ekipa, ampak sem prepričan, da lahko igramo in tudi zmagamo. Bo težko, a to je pomembna tekma in gremo po zmago," je Lionelu Messiju in soigralcem "zagrozil" slovenski vratar, ki bo tekmo seveda začel v prvi postavi Madridčanov.

Miha Mevlja naj bi se po daljšem času znašel v začetni postavi Zenita. Foto: Getty Images

Branilci:

Kenan Bajrić: vodilni slovaški prvoligaš Slovan bo v Bratislavi v soboto ob 14. uri gostil četrtouvrščeni Ružemberok.

Jure Balkovec: s Hellasom Verono bo danes ob 21. uri v drugi italijanski ligi gostil Palermo Aljaža Strune.

Miha Blažič: vodilni Ferencvaroš bo v prvi madžarski ligi v soboto ob 17. uri gostil Vardo.

Matija Boben: Rostov bo v ruski premier ligi na delu v nedeljo ob 17. uri, ko bo gostoval pri Zenitu. Slovenskega branilca verjetno ne bo niti na klopi gostov.

Antonio Delamea Mlinar: New England Revolution je končal sezono v ligi MLS po rednem delu. Osvojil je osmo mesto vzhodne konference. Šesto mesto, ki prinaša dodatne tekme za play-off, je zgrešil za devet točk. Slovenski branilec je sezono končal z 18 prvenstvenimi nastopi v 34 krogih. Vodstvo kluba je prepričal, da mu zaupa tudi v prihodnje, saj je podaljšal pogodbo še za eno leto. Na igriščih v ZDA in Kanadi bo nastopil tudi prihodnje leto, tako da bo imela Slovenija znova svojega predstavnika v ligi MLS.

Erik Janža: v prvi hrvaški ligi bo z Osijekom v nedeljo ob 17.30 gostoval pri zagrebški Lokomotivi.

Bojan Jokić: kapetan Slovenije pod vodstvom zadnjih dveh selektorjev, ki na zadnjih dveh tekmah zaradi poškodbe ni igral, bije bitko s časom in upa, da bo za sobotno tekmo Ufe v ruski premier ligi, ob 14.30 bo gostovala pri Orenburgu Denisa Popovića, pripravljen.

Luka Krajnc: Frosinone bo v prvi italijanski ligi v soboto ob 20.30 gostoval pri Interju. Slovenski branilec naj bi tekmo začel na klopi.

Miha Mevlja: čeprav v zadnjem času ne igra veliko, naj bi tokrat za Zenit, ki ga v ruski premier ligi delo čaka v nedeljo ob 17. uri, ko bo gostil Rostov, igral od prve minute.

Nemanja Mitrović: Jagiellonia bo v prvi poljski ligi v nedeljo ob 18. uri gostovala pri Lechii Gdansku.

Petar Stojanović: v prvi hrvaški ligi bo z Dinamom Zagrebom na delu v soboto ob 15. uri, ko bo gostoval pri Rijeki.

Aljaž Struna: s Palermom bo v drugi italijanski ligi na delu danes ob 21. uri, ko bo gostoval pri Balkovčevem Hellasu v Veroni.

Andraž Struna: povratnik v slovensko reprezentanco bo v nedeljo ob 16. uri v prvi ciprski ligi z Anorthosisem gostoval pri Omonii Nikoziji.

Nejc Skubic: s Konyasporjem ga v prvi turški ligi delo čaka že v petek ob 17. uri, ko bo gostoval pri slovitem Galatasarayju. Igral naj bi od prve minute.

Kevina Kampla, ki je končal reprezentančno pot, z RB Leipzigom čaka tekma v Wolfsburgu. Foto: Getty Images

Vezisti:

Jaka Bijol: moskovski CSKA je bil na delu v ruski premier ligi na delu že v petek, ko je z 2:0 zmagal pri Akhmatu v Groznem. Mladi slovenski vezist tokrat ni igral. Vso tekmo je presedel na klopi.

Domen Črnigoj: zaradi poškodbe, ki jo je staknil na zadnji reprezentančni akciji, ga ne bo v ekipi Lugana, ki bo v prvi švicarski ligi v soboto ob 19. uri gostoval pri klubu Young Boys.

Josip Iličić: z Atalanto, za katero po vrnitvi na igrišča igra sijajno, bo skušal zabeležiti še peto prvenstveno zmago v nizu, ko bo v prvi italijanski ligi z njo v nedeljo ob 15. uri gostoval pri Empoliju Mihe Zajca. Igral naj bi od prve minute.

Kevin Kampl: zdaj že nekdanji slovenski reprezentant, ki je razburkal z odločitvijo, da pri 28 letih končuje reprezentančno kariero, bo v prvi nemški ligi z RB Leipzigom v soboto ob 15.30 gostoval pri Wolfsburgu.

Rene Krhin: vezist Slovenije, ki je zaradi poškodbe odpovedal zadnjo reprezentančno akcijo, naj bi bil na klopi Nantesa, ki bo v prvi francoski ligi v soboto ob 20. uri gostil Angers.

Jasmin Kurtić: očitno je povsem pozdravil poškodbo, zaradi katere ga na zadnji reprezentančni akciji ni bilo. Napovedan je namreč v prvi postavi Spala, ki bo v prvi italijanski ligi v soboto ob 18. uri gostoval pri prvaku Juventusu.

Žan Majer: Rostov bo v ruski premier ligi na delu v nedeljo ob 17. uri, ko bo gostoval pri Zenitu. Slovenskega vezista verjetno ne bo niti na klopi gostov.

Rajko Rotman: s Kayserisporjem bo v soboto ob 14. uri v prvi turški ligi gostoval pri Alanyasporu. Igral naj bi od prve minute.

Leo Štulac: s Parmo bo v prvi italijanski ligi v času nedeljskega kosila (12.30) gostil Sassuolo. Igral naj bi od prve minute.

Benjamin Verbič: s kijevskim Dinamom bo v prvi ukrajinski ligi gostoval pri FC Olexandrii, tekma se začne v nedeljo ob 18.30.

Miha Zajc: reprezentant z največ zadetki v majici v letošnjem letu bo v prvi italijanski ligi na delu v nedeljo, ko bo z Empolijem gostil Iličićevo Atalanto. Igral naj bi od prve minute.

Se bo Roman Bezjak po daljšem času znašel med strelci na Poljskem? Foto: Jagiellonia Bialystok

Napadalci:

Robert Berić: s Saint Etiennom bo v prvi francoski ligi na delu že danes zvečer, ko bo ob 20. uri gostoval pri Lyonu. Tekmo naj bi začel na klopi za rezerve.

Roman Bezjak: Jagiellonia bo v prvi poljski ligi v nedeljo ob 18. uri gostovala pri Lechii Gdansku.

Tim Matavž: še vedno je poškodovan, zato za Vitesse Arnhem ne bo igral niti ta konec tedna. Vitesse bo sicer v prvi nizozemski ligi v nedeljo ob 14.30 gostoval pri Willemu II.

Andraž Šporar: vodilni slovaški prvoligaš Slovan bo v Bratislavi v soboto ob 14. uri gostil četrtouvrščeni Ružemberok. Slovenski napadalec, ki se je poškodoval na zadnji reprezentančni akciji, zaradi poškodbe verjetno ne bo igral.

Na seznamu so vsi nogometaši, ki so se znašli na kateremkoli od seznamov Tomaža Kavčiča in Igorja Benedejčiča v letošnjem letu, razen tistih, ki so reprezentančno kariero končali, če ne štejemo Kevina Kampla, čigar reprezentančno prihodnost bomo še malce pustili viseti v zraku.

Preostali slovenski nogometaši, ki igrajo v tujini:

Jon Gorenc Stanković (Huddersfield Town) Anglija, 1. liga Wolverhampton - Huddersfield Town, nedelja 17.00 Timi Max Elšnik (Mansfield Town) Anglija, 4. liga Lincoln City - Mansfield Town, sobota 14.00 Zlatko Dedić (Wacker Innsbruck) Avstrija, 1. liga St. Pölten - Wacker Innsbruck, nedelja 14.30 Patrik Eler (Wacker Innsbruck) Avstrija, 1. liga St. Pölten - Wacker Innsbruck, nedelja 14.30 Rajko Rep (Hartberg) Avstrija, 1. liga Hartbert - Salzburg, sobota 17.00 Žan Pelko (Austria Celovec) Avstrija, 2. liga Austria Celovec - Liefering, sobota 14.30 Nicolas Rajsel (Oostende) Belgija, 1. liga Oostende - Kortrijk, sobota 20.00 Alen Ožbolt (Lokomotiv Plovdiv) Bolgarija, 1. liga Lokomotiv Plovdiv - Ludogorec, 16.30 Željko Filipović (Dinamo Brest) Belorusija, 1. liga Dinamo Brest - Gomel, sobota 12.00 Lamin Diallo (Mladost Doboj Kakanj) BiH, 1. liga Čelik - Mladost Doboj, sobota 17.00 Elvis Džafić (Sarajevo) BiH, 1. liga Sarajevo - Zvijezda 09, nedelja 15.00 Ernest Grvala (GOŠK Gabela) BiH, 1. liga Široki Brijeg - GOŠK Gabela, nedelja 13.00 Emil Velić (Mladost Doboj Kakanj) BiH, 1. liga Čelik - Mladost Doboj, sobota 17.00 Miha Vidmar (GOŠK Gabela) BiH, 1. liga Široki Brijeg - GOŠK Gabela, nedelja 13.00 Saša Aleksander Živec (Omonia Nikozija) Ciper, 1. liga Omonia Nikozija - Anorthosis, nedelja 16.00 Matija Širok (Pafos) Ciper, 1. liga Pafos - Enosis, nedelja 15.00 Damjan Vuklišević (Slovan Liberec) Češka, 1. liga Slovan Liberec - Viktoria Plzen, petek 18.00 Aleš Mertelj (Karvina) Češka, 1. liga Karvina - Slavija Praga, sobota 14.00 Dejan Djermanović (Paide Linnameeskond) Estonija, 1. liga Konec prvenstva. Denis Petrić (Guingamp) Francija, 1. liga Reims - Guingamp, sobota 20.00 Jan Repas (Caen) Francija, 1. liga Caen - Monaco, sobota 20.00 Milan Kocić (Panionios) Grčija, 1. liga Panionios - Lamia, ponedeljek 18.30 Marko Nunić (Larissa) Grčija, 1. liga Asteras Tripolis - Larissa, sobota 16.15 Rene Mihelič (Delhi Dynamos) Indija, 1. liga Bengaluru - Delhi Dynamos, ponedeljek 15.00 Matej Poplatnik (Kerala Blasters) Indija, 1. liga North East United - Kerala Blasters, petek 15.00 Valter Birsa (Chievo) Italija, 1. liga Napoli - Chievo, nedelja 15.00 Boštjan Cesar (Chievo) Italija, 1. liga Napoli - Chievo, nedelja 15.00 Samir Handanović (Inter) Italija, 1. liga Inter - Frosinone, sobota 20.30 Rok Vodišek (Genoa) Italija, 1. liga Genoa - Sampdoria, nedelja 20.30 Siniša Anđelković (Venezia) Italija, 2. liga Venezia - Brescia, sobota 15.00 Enej Jelenič (Carpi) Italija, 2. liga Padova - Carpi, sobota 15.00 Zlatan Ljubijankić (Urawa Reds) Japonska, 1. liga Shonan Bellmare - Urawa Reds, sobota 6.00 Dejan Trajkovski (Akademija Puškaš) Madžarska, 1. liga Akademija Puškaš - Szombathelyi, sobot 17.00 Ivica Guberac (Floriana) Malta, 1. liga Floriana - Gzira United, sobota 16.00 Nik Omladič (Greuther Fürth) Nemčija, 2. liga Greuther Fürth - Magdeburg, petek 18.30 Dominic Maroh (Uerdingen) Nemčija, 3. liga Uerdingen - Aalen, sobota 14.00 Jovan Vidović (Meppen) Nemčija, 3. liga Zwickau - Meppen, sobota 14.00 Haris Vučkić (Twente) Nizozemska, 2. liga AZ II - Twente, ponedeljek 20.00 Filip Valenčič (Stabaek) Norveška, 1. liga Stabaek - Stromsgodset, sobota 18.00 Damjan Bohar (Zaglebie Lubin) Poljska, 1. liga Zaglebie Lubin - Legia Varšava, nedelja 15.30 Goran Cvijanović (Arka Gdynia) Poljska, 1. liga Arka Gydinia - Wisla Krakov, ponedeljek 18.00 Uroš Korun (Piast Gliwice) Poljska, 1. liga Piast Gliwice - Zaglebie Sosnowiec, petek 18.00 Matej Palčič (Wisla Krakov) Poljska, 1. liga Arka Gydinia - Wisla Krakov, ponedeljek 18.00 Matej Pučko (Korona Kielce) Poljska, 1. liga Korona Kielce - Gornik Zabrze, sobota 15.30 Dejan Vokić (Zaglebie Sosnowiec) Poljska, 1. liga Piast Gliwice - Zaglebie Sosnowiec, petek 18.00 Gregor Balažic (Ural Jekaterinburg) Rusija, 1. liga Lokomotiva Moskva - Ural, petek 18.30 Lovro Bizjak (Ufa) Rusija, 1. liga Orenburg - Ufa, sobota 14.30 Denis Popović (Orenburg) Rusija, 1. liga Orenburg - Ufa, sobota 14.30 Miral Samardžić (Krila Sovjetov Samara) Rusija, 1. liga Spartak Moskva - Krila Sovjetov, nedelja 12.00 Kenan Fatkić (Thun) Švica, 1. liga Sion - Thun, nedelja 16.00 Nejc Mevlja (Schaffhausen) Švica, 2. liga Schaffhausen - Aarau, petek 20.00 Matic Fink (Rizespor) Turčija, 1. liga Sivaspor - Rizespor, nedelja 11.30 Boban Jović (Bursaspor) Turčija, 1. liga Akhisarspor - Bursaspor, nedelja 14.00 Jure Matjašič (Sacramento Republic) ZDA, liga USC, končnica Izpadel je iz končnice.