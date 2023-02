Šampionska forma Napolija, poraz Interja, zmaga Milana

Prvoligaško dogajanje na Apeninskem polotoku se je začelo z gostovanjem vodilnega Napolija v Toskani, kjer je ta upravičil vlogo favorita in premagal Empoli Petra Stojanovića z 2:0. Ljubljančan je vstopil v igro v 68. minuti. Inter je v nedeljski matineji gostoval v Bologni in izgubil z 0:1. Udinese je s Spezio igral 2:2. Sandi Lovrić, ki je igral od 83. minute, je podal za drugi gol Videmčanov. Jaka Bijol zaradi kartonov ni igral, na klopi je ostal Tio Cipot. Za konec nedeljskega sporeda je AC Milan z 2:0 premagal Atalanto.

Izkušeni slovenski vratar Samir Handanović je v času nedeljskega kosila svoje soigralce iz Interja spremljal na gostovanju v Bologni, na igrišče pa tokrat ni stopil. Domači so goste iz Milana presenetili in jih premagali z 1:0, odločilno gol pa je v 76. minuti tekme dosegel Riccardo Orsolini. Bologna je sicer mrežo Interja zartresla že v 12. minuti, strelec je bil gambijski napadalec Musa Barrow, a je sodnik zadetek razveljavil zaradi prepovedanega položaja.

Nigerijec Victor Osimhen je še povečal prednost pred zasledovalci na lestvici najboljših strelcev. Foto: Reuters Neapeljčani so povedli v 17. minuti, za to je poskrbel kar avtogol nekdanjega branilca Hajduka Ardiana Ismajlija. Znova pa se je med strelce vpisal z 19 goli najboljši strelec lige Victor Osimhen, ki je zadel v 28. minuti. Napoli je od 61. minute igral z igralcem manj po izključitvi Maria Ruija, vendar ekipi Empolija, v kateri je Petar Stojanović igral od 68. minute, ni uspelo unovčiti številčne premoči.

Salernitana Domna Črnigoja, slovenski vezist je igral do 65. minute in dobil rumeni karton, je dosegla pomembno zmago za izognitev mestom, ki vodijo v nižjo ligo. S 3:0 je odpravila Monzo, pri čemer so v drugem polčasu zadeli Lassana Coulibaly, Grigoris Kastanos in Antonio Candreva. Za nameček so gosti v 87. minuti ostali še brez izključenega Giulija Donatija.

Udinese je tokrat gostil Spezio, tekma pa se je končala z 2:2. Pri Videmčanih zaradi kartonov v kadru ni bilo Jake Bijola, zato pa je do 83. minute igral Sandi Lovrić, ki je tudi podal za drugi gol videmske zasedbe. Tega je v 55. minuti dosegel Roberto Pereyra. Pred tem je za Udinese v 22. minuti zadel Beto, medtem ko so gosti povedli v šesti minuti, strelec je bil M'Bala Nzola. Ta je v 72. minuti tudi postavil končni izid. Tio Cipot pri Spezii ni dobil priložnosti za igro.

Vodstvu Sampdorie dostavili odsekano svinjsko glavo

Martin Turk bo s Sampdorio, pri kateri je rezervni čuvaj mreže, v ponedeljek iskal dragocene točke v boju za obstanek na Olimpicu pri Laziu. Vodstvo Sampdorie, ki se bojuje za obstanek, je v soboto prejelo resno grožnjo. Neznanci so namreč na sedež kluba dostavili odsekano svinjsko glavo, na škatli pa so zapisali: "Naslednje glave bodo vaše." V klubu so o tem že obvestili policijo.

Takšne grožnje v italijanskem nogometu niso novost, saj so leta 2006 športnemu direktorju Palerma poslali kozjo glavo, leta 1999 pa je predsednik Reggine dobil okrvavljeno glavo bika.

Italijansko prvenstvo, 24. krog:

Sobota, 25. februar:

Nedelja, 26. februar:

Ponedeljek, 27. februar:

torek, 28. februar:

Lestvica: