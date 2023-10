Napoli po dveh bolečih porazih spet na pravi poti

Deveti krog serie A bo zaznamoval nedeljski derbi med vodilnim AC Milanom in Juventusom. Udinese Jake Bijola in Sandija Lovrića po osmih krogih še vedno čaka na prvo zmago. Nov poskus bo klub iz Vidma iskal proti Lecceju.

Mesec september je Napoli končal z dvema visokima zmagama: v serie A so Udinese premagali s 4:1, Lecce pa s 4:0. Pred oktobrskim reprezentančnim premorom pa sta se aktualnim italijanskim prvakom zgodila dva boleča poraza. In to oba na domači zelenici. V ligi prvakov z 2:3 proti Realu Madridu in v domači ligi z 1:3 proti Fiorentini. Zdaj so vendarle znova na pravi poti: Hellas so v Veroni premagali s 3:1, dva gola je zabil gruzijski reprezentant Khvicha Kvaratskhelia. Neapeljčani to sezono niso tako dominantni kot v prejšnji: na devetih tekmah serie A so zbrali pet zmag, dva remija in dva poraza.

Italijansko prvenstvo, 9. krog:

Sobota, 21. oktober:

Nedelja, 22. oktober:

Ponedeljek, 23. oktober:

Lestvica: