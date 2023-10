Prvaki na popravnem izpitu, vse v znamenju derbija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z obračunom Verone in branilci naslova Napolijem se bo danes začel 9. krog italijanskega prvenstva. Prvaki serie A so v prejšnjem krogu zabeležili drugi poraz, tako da se bodo zdaj skušali vrniti na zmagovite tirnice. Drugi Inter bo zatem na delu pri Torinu. Krog bo sicer zaznamoval nedeljski derbi med vodilnim Milanom in Juventusom.