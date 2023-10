Že 10. gol Martineza, a Inter tokrat samo s točko

Ni golov ni zmag, Udinese ne premaga niti slabših

Jaka BIjol je z Udinesejem pri Empoliju igral 0:0. Foto: Guliverimage Dogajanje v serie A se je začelo v Empoliju. V Toskano je prišel Udinese, eden izmed treh klubov, ki v tej sezoni še čaka na prvo zmago. Pri gostiteljih je 19-letni slovenski vratar Lovro Štubljar ostal na tribuni. Nekdanji up Domžal še čaka na krstni nastop med italijansko elito. Pri gostih je od prve do zadnje minute igral Jaka Bijol. Obrambni steber slovenske reprezentance pa je na igrišču pogrešal Sandija Lovrića, ki je izpustil dvoboj zaradi rdečega kartona. Empoli je imel več žogo, tudi več strelov v okvir vrat, a se je tekma končala brez zadetkov. Kar pravzaprav niti ni tolikšno presenečenje, saj sta ti dve ekipi to sezono res neučinkoviti. Empoli je na osmih tekmah zabil en sam gol, tisti je bil sicer dovolj za zmago nad Salernitano. Udinese pa je pri štirih golih, s katerimi je prišel do petih remijev. Tako imajo zdaj Videmčani pet točk (17. mesto), nogometaši iz Empolija pa štiri.

Čeprav so si gosti pripravili nekaj lepih priložnosti, so bili bližje zmagi domači. V 39. minuti so jim sodniki v sobi za VAR zaradi prepovedanega položaja razveljavili zadetek Francesca Caputa, v drugem polčasu pa spremenili odločitev ob že dosojeni enajstmetrovki. Za nameček je ob izteku 90 minut Matteo Cancellieri z volejem za malenkost zgrešil vrata.

Pri Videmčanih sta v tej sezoni na rezervni klopi sedela tudi 18-letni Bor Žunec (enkrat) in komaj 16-letni David Pejičić (trikrat). Tokrat ni nobenega od njiju.

