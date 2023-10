V živo: Udinese po prvo zmago z Bijolom, a brez Lovrića

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijanske prvoligaške zelenice so v osmem krogu zaživele v Toskani. V uvodnem dejanju se merita Empoli in Udinese (18.30). Gostje iz Vidma, pri katerij je Jaka Bijol v prvi postavi, Sandi Lovrić pa je zaradi kazni izpustil dvoboj, igrajo za prvo zmago v sezoni. Rezultat tekme lahko na Sportalu spremljate v živo.

Sandi Lovrić je prejel rdeči karton v sodnikovem podaljšku srečanja z Genoo (2:2). Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Dogajanje v serie A se je začelo v Empoliju. V Toskano je prišel Udinese, eden izmed treh klubov, ki v tej sezoni še čaka na prvo zmago v prvenstvu. Videmčani so osvojili štiri točke, tako da se nahajajo na skromnem 17. mestu. Pri gostiteljih je 19-letni slovenski vratar Lovro Štubljar ostal na tribuni. Nekdanji up Domžal še čaka na krstni nastop med italijansko elito. Pri gostih od prve minute igra Jaka Bijol. Obrambni steber slovenske reprezentance na igrišču pogreša Sandija Lovrića, ki je izpustil dvoboj zaradi rdečega kartona. Slovenski reprezentant, rojen v Avstriji, bo tako lahko prišel na ponedeljkov zbor reprezentance, ko se bo Kekova četa začela pripravljati na tekmi s Finsko in Severno Irsko, spočit.

Pri Videmčanih sta v tej sezoni na rezervni klopi sedela tudi 18-letni Bor Žunec (enkrat) in komaj 16-letni David Pejičić (trikrat). Tokrat ni nobenega od njiju.

Vodilni Inter bo v soboto gostil Bologno, njegov mestni tekmec Milan bo zvečer gostoval v Genovi, vmes pa bodo nogometni sladokusci prišli na svoj račun na torinskem derbiju. Prvak Napoli bo v nedeljo gostil Fiorentino.

