V živo: Milan do šeste zmage, bo uspelo tudi Interju?

Christian Pulisic je zadel za vodstvo AC Milana proti Laziu. Foto: Reuters AC Milan je na domači zelenici stadiona San Siro neporažen že 12 tekem (devet zmag in trije remiji). Tekma z Laziom je bila sicer precej izenačena. V drugem polčasu sta za zmago Milančanov zadela Christian Pulisic in Noah Okafor, pri obeh golih pa se je kot asistent podpisal Rafael Leao. Na sedmi tekmi sezone je AC Milan tako zmagal še šestič in ima 18 točk. Klonil je samo proti Interju (1:5). Drugi milanski klub tekmo tega kroga igra v soboto ob 20.45 s Salernitano.

Branilci naslova iz Neaplja so še drugič zapored na tekmi serie A zadeli ''poker'' zadetkov. Tokrat so s 4:0 v gosteh ugnali Lecce in se približali vodilnemu dvojcu iz Milana. Trener Rudi Garcia je v začetno enajsterico namesto Victorja Osimhena postavil Giovannija Simeoneja. Neapeljčane čaka med tednom zahtevna tekma v ligi prvakov proti madridskemu Realu, tako da je francoski trener omogočil Nigerijcu, ki se je pred dnevi znašel sredi afere, v kateri je še kako jezen na svoje delodajalce, nekaj počitka. Ker pa je Napoli po prvem delu vodil le z 1:0, je priložnost za nastop dobil tudi Afričan. Za zadetek je potreboval le šest minut, v nadaljevanju pa je Napoli povišal prednost na končnih 4:0.

Bijol in soigralci nemočni, v nedeljo igrajo z Genoo

Jaka Bijol Foto: Guliverimage Jaka Bijol in Sandi Lovrić z Udinesejem še naprej ne poznata slasti zmage. Videmčani so sezono odprli s porazom, nato trikrat remizirali in zdaj spet dvakrat izgubili. Zelo slaba je njihova učinkovitost v napadu, saj so zabili le dva gola. Je pa res, da ima kar sedem klubov v serie A po šestih krogih dosežene samo štiri ali celo manj golov.

Na lestvici tako samo 18. Udinese v nedeljo igra z Genoo, s katero ni izgubil zadnjih 12 tekem. Je pa res, da sta se lanska medsebojna obračuna končala z 0:0. Genoa je sredi tedna s 4:1 premagala AS Romo trenerja Joseja Mourinha. Z enakim izidom je v prejšnjem krogu Udinese izgubil proti aktualnemu prvaku Napoliju.

