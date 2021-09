Juventus za drugo zmago strl Sampdorio

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Juventusa so le prišli do druge zmage, tesno, s 3:2 so strli Sampdorio.

V uvodni nedeljski tekmi 6. kroga italijanskega prvenstva je Juventus s 3:2 premagal Sampdorio in prišel do druge zmage sezone. Vroče bo v Rimu, kjer bo danes Derby della Capitale, prvi za portugalskega stratega Joseja Mourinha.

Mladi napadalec Milana Daniel Maldini je pri 19 letih v svojem 11. nastopu v serie A dočakal prvi zadetek. Foto: Reuters V uvodnem dejanju 6. kroga je AC Milan z 2:1 v gosteh odpravil Spezio (2:1) in nadaljeval imeniten izkupiček v tej sezoni. Strelski prvenec za Milan je dočakal 19-letni Daniel Maldini. V 48. minuti se je vpisal med strelce in povedel rdeče-črne v vodstvo z 1:0, s tem pa nadaljeval družinsko tradicijo, saj sta v dresu AC Milan blestela tudi njegov oče Paolo Maldini in dedek Cesare Maldini. Njegov oče se je nazadnje v serie A vpisal med strelce pred dobrimi 13 leti, dedek Cesare pa pred 60 leti!

Inter zapravil 11-m za 3:2, nato je dala gol Atalanta, a ...

Sobotni derbi med prvakom Interjem in Atalanto je postregel s poslastico. Na koncu sta se soseda iz Lombardije razšla z neodločenim rezultatom (2:2). Branilci naslova so v 86. minuti zapravili najstrožjo kazen, Federico Dimarco je nastreljal okvir vrat, dve minuti pozneje pa je Roberto Piccoli ukanil obrambno vrsto Interja in premagal Samirja Handanovića.

Veselje nogometašev Atalante po zadetku Roberta Piccolija za 3:2, ki pa je bil kmalu razveljavljen. Foto: Reuters

Nogometaši kluba iz Bergama, pri katerem je Josip Iličić vstopil v igro v 62. minuti, so si skočili v objem, a je bil zadetek nato zaradi tega, ker je bila žoga v akciji pred zadetkom že izven igralnega polja, razveljavljen. Tako je pokazal VAR in s tem rešil Inter domačega poraza. Ostalo je pri 2:2.

Na Olimpicu bo vroče

V nedeljo bo, po prvi ligaški zmagi, že zgodaj popoldne na delu Juventus. Stara dama bo doma gostila Sampdorio, s katero si deli točkovni izkupiček na lestvici. Petar Stojanović in Leo Štulac bosta ob 15. uri z Empolijem pričakala Bologno, v istem terminu pa bo na igrišču tudi Vid Belec. Njegova Salernitana bo gostovala pri Sassuolu. Ob 18. uri bo na sporedu veliki rimski derbi, zvečer pa bo stoodstotni Napoli niz zmag želel nadaljevati proti Cagliariju.

Jose Mourinho bo dočakal svoj prvi rimski derbi. Foto: Reuters

Krog bosta v ponedeljek sklenila Venezia, pri kateri na igrišču pričakujemo tudi Domna Črnigoja, in pa Torino.

Italijansko prvenstvo, 6. krog: Sobota, 25. september:

Spezia : AC Milan 1:2 (0:0)

Verde 48.; Maldini 13., Diaz 86.



Inter : Atalanta 2:2 (1:2)

Martinez 5., Džeko 71.; Malinovski 31., Toloi 38.

Samir Handanović (Inter) je branil vso tekmo, Josip Iličić (Atalanta) je vstopil v igro v 62. minuti.



Genoa : Verona 3:3 (0:1)

Criscito 77./11-m, Destro 80., 85.; Simeone 8., Barak 49./11-m, Kalinić 90.+1 Nedelja, 26. september:

Juventus : Sampdoria 3:2 (2:1)

Dybala 10., Bonucci 43./11m, Locatelli 57.; Yoshida 44., Candreva 83.



15.00 Empoji (Leo Štulac, Petar Stojanović) - Bologna

15.00 Sassuolo - Salernitana (Vid Belec)

15.00 Udinese - Fiorentina

18.00 Lazio - AS Roma

20.45 Napoli - Cagliari Ponedeljek, 27. september:

20.45 Venezia (Domen Črnigoj) - Torino