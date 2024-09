Bijol in Lovrić prvič poražena, sledi milanski derbi

Presenetljivo je pred petim krogom serie A vodil Udinese, ki je v prejšnji sezoni nizal remije in komaj obstal med prvoligaši. A je zdaj zdrsnil z vrha, s 3:0 ga je namreč premagala Roma, ki pred tem zmage to sezono sploh še ni imela. Jaka Bijol je odigral celotno tekmo, Sandi Lovrić pa je vstopil v 63. minuti. Na sobotnem derbiju sta se Juventus in Napoli razšla brez zadetkov. Krog bosta na Derby della Madonnina v nedeljo sklenila Inter in AC Milan (20.45).

Udinese z dvema slovenskima reprezentantoma Jako Bijolom in Sandijem Lovrićem je imel po štirih tekmah 10 točk (tri zmage in en remi) in bil tako na samem vrhu serie A. Ni bilo torej več neporaženih, a kar sedem ekip, ki še niso imele zmage. Med njimi tudi tokratni nasprotnik Videmčanov, AS Roma. Ta je sezono začela s tremi remiji in porazom. Sredi tedna je vodstvo kluba odpustilo trenerja Danieleja de Rossija, nasledil pa ga je Hrvat Ivan Jurić. Prejšnje tri medsebojne tekme je dobila Roma, Udinese je nazadnje zmagal septembra 2022 doma s 4:0.

In Rimljani so zdaj prišli do četrte zaporedne zmage proti ekipi iz Vidma. Ob porazu Udineseja z 0:3 je Bijol odigral celotno tekmo, Lovrić pa je vstopil v 63. minuti. Rimljani so povedli v 19. minuti z golom Artema Dovbika, prednost podvojili v 49. minuti z golom Paula Dybale z bele pike, končni izid pa postavili v 70. minuti z golom Tommasa Baldanzija.

V prvi tekmi petega kroga serie A je Empoli z 2:0 premagal Cagliari in je za zdaj tik pod vrhom prvenstvene lestvice. Sobotni spored sta v Benetkah odprla Venezia in Genoa. Domen Črnigoj je ob zmagi domačih vstopil v 89. minuti. V Torinu se na dvoboju Juventusa in Napolija mreži nista zatresli, obe moštvi pa tako ostajata pod samim vrhom lestvice. Na prvi nedeljski tekmi je Fiorentina z 2:1 premagala Lazio, kar je njena sploh prva zmaga sezone.

