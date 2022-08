Pester torek: Inter in Roma velika favorita, Milan na zahtevnem izpitu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V serie A so bili odigrani trije krogi, kar osem klubov pa se lahko pohvali s tem, da še niso doživeli poraza. Med njimi sta tudi dva, pri katerih se dokazujeta slovenska legionarja. To sta Inter, ki bo s kapetanom Samirjem Handanovićem danes gostil predzadnjeuvrščeni Cremonese, in Atalanta, ki v tej sezoni ne igra v Evropi, v četrtek pa jo čaka spopad v Bergamu s Torinom.

Josip Iličić sploh ni bil prijavljen za tekmovanje, zato bi lahko ob koncu poletnega prestopnega roka zamenjal delodajalca. V Italiji ne manjka govoric o tem, da se zanj zelo resno zanima Verona. To v sredo čaka gostovanje v Toskani pri Empoliju, za katero redno nastopa Petar Stojanović. Udinese bo v sredo doma pričakal Fiorentino, od prve minute pa bi lahko nastopila oba slovenska reprezentanta, tako Jaka Bijol kot tudi Sandi Lovrić.

Italijansko prvenstvo, 4. krog: Torek, 30. avgust:

18.30 Sassuolo - Milan

20.45 Roma - Monza

20.45 Inter (Samir Handanović) - Cremonese Sreda, 31. avgust:

18.30 Empoli (Petar Stojanović) - Verona

18.30 Sampdoria - Lazio

18.30 Udinese (Sandi Lovrić, Jaka Bijol) - Fiorentina

20.45 Juventus - Spezia

20.45 Napoli - Lecce Četrtek, 1. september:

20.45 Atalanta - Torino

20.45 Bologna - Salernitana