Buffon se je poslovil brez prejetega zadetka in z zmago #foto

Sobota v zadnjem krogu serie A je prinesla eno srečanje, ki je poželo veliko zanimanja. Zadnjič je v dresu Juventusa nastopil vratar Gianlugi Buffon, ki se po 17 letih poslavlja od stare dame. 40-letni čuvaj mreže je zadnjo tekmo v dresu starega novega prvaka igral do 64. minute, ko ga je prvi vodstvu z 2:0 zamenjal Carlo Pinsoglio. Juventus je na koncu Verono premagal z 2:1. V nedeljo bo slovenski vratar Samir Handanović v Rimu lovil svoje sanje.

Gianluigi Buffon je po 17 letih odigral zadnje srečanje v dresu Juventusa, s katerim je naslov prvaka potrdil z zmago z 2:1 nad Verono. Foto: Reuters

Slovo Buffona od Juventusa (Reuters):

Najbolj zanimivo bo v nedeljo na rimskem Olimpicu, kjer bosta Samir Handanović in Inter skušala premagati Lazio in se uvrstiti na četrto mesto, ki vodi neposredno ligo prvakov. Slovenski vratar tam še nikoli ni nastopil. Ker se v Italiji štejejo medsebojne tekme, bi Milančanom za mesta med vodilno četverico zadostovala vsaka zmaga. V Milanu se je tekma med Interjem in Laziem namreč končala z 0:0

Atalanta Josipa Iličića bo skušala ostati vsaj na šestem mestu in si zagotoviti kvalifikacije za ligo Europa, medtem ko njegov nekdanji soigralec in dober prijatelj trepeta za obstanek med elito. Jasmin Kurtić in Spal gostita Sampdorio Vida Belca. Pozitivno je, da se Crotone, neposredni tekmec Spala, v zadnjem krogu meri moči proti odličnemu Napoliju.

Valter Birsa in Boštjan Cesar bosta s Chievom sezoni v slovo pomahala proti zadnjeuvrščenemu Beneventu, ki se je po hitrem postopku ponovno preselil v drugo italijansko ligo.