Nedelja, dan, ko bo Milan izenačil dosežek Interja?

AC Milan ima na dosegu roke svoj prvi italijanski scudetto po enajstih letih. Zanj mu v zadnjem krogu zadostuje že točka (ali poraz Interja). Ta bi bil njihov 19., s čimer bi izenačili Interjev dosežek. Že 20 let ni v serie A nihče zapravil vodstva oziroma naslova prvaka na zadnji tekmi sezone.

Najuspešnejši klubi serie A:



36 naslovov - Juventus

19 - Inter Milan

18 - AC Milan

9 - Genoa

7 - Torino, Bologna, Pro Vercelli

Med vratnicama Interja je Samir Handanović. Foto: Guliverimage Trener Milana Stefano Pioli je sicer nekdanji trener Sassuola, njihovega zadnjega nasprotnika. "Nismo še opravili posla," je v zadnjih tednih svoje varovance spodbujal Pioli. To so sicer besede pokojnega košarkarskega zvezdnika Kobeja Bryanta, ki je navijal za AC Milan. Na zadnjih desetih tekmah v vseh tekmovanjih so zmagali sedemkrat, edini poraz so doživeli v italijanskem pokalu, ko jih je premagal prav Inter.

Inter s Sampdorio seveda igra istočasno (nedelja, 18.00). Na zadnjih 12 ligaških tekmah so izgubili samo enkrat. Osvojili so tudi italijansko pokalno tekmovanje. Če jim ne uspe še scudetta, bodo lahko krivili obdobje na prehodu iz leta 2021 v leto 2022, ko so na sedmih zaporednih tekmah osvojili samo devet točk. Jeseni so s Sampdorio igrali 2:2, lani ta čas pa so jo premagali s 5:1.

Italijansko prvenstvo, 38. krog: Petek, 20. 5.:

Torino - AS Roma Sobota, 21. 5.:

Genoa - Bologna

Atalanta - Empoli

Fiorentina - Juventus

Lezio - Verona Nedelja, 22. 5.:

Spezia - Napoli

Inter - Sampdoria

Sassuolo - AC Milan

Salernitana - Udinese

Venezia - Cagliari