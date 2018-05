Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijansko prvenstvo, 38. krog Handanović v Rim po svoje sanje Avtor: Sportal

Foto: Reuters

V zadnjem krogu serie A bo najbolj zanimivo na rimskem Olimpicu, kjer bosta Samir Handanović in Inter skušala premagati Lazio in se uvrstiti na četrto mesto, ki vodi neposredno ligo prvakov. Slovenski vratar tam še nikoli ni nastopil. Ker se v Italiji štejejo medsebojne tekme, bi Milančanom za mesta med vodilno četverico zadostovala vsaka zmaga. V Milanu se je tekma med Interjem in Laziem namreč končala z 0:0