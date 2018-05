Juventus tik pred tem, da potrdi izjemen niz

Italijansko prvenstvo, 37. krog

Po Angliji, Franciji, Nemčiji in Španiji bomo prvaka verjetno dočakali tudi ta konec tedna v Italiji. Juventus, ki je v sredo osvojil italijanski pokal, za četrto zaporedno dvojno krono v nedeljo potrebuje le točko v gosteh pri Romi. Prvak pa lahko postane tudi v primeru poraza, če Napoli ne bo zmagal v Genovi pri Sampdorii Vida Belca.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zelo pomembna tekma v lovu na četrto mesto in ligo prvakov pričakuje tudi Samirja Handanovića z Interjem že v soboto, kaj drugega kot zmaga nad Sassuolom bi bil velik spodrsljaj. V nedeljo bo Josip Iličić z Atalanto igral pomembno tekmo proti Milanu, ki bo neposreden dvoboj za Evropo.

Zelo pomembni tekmi čakata tudi Chievo Valterja Birse in Boštjana Cesarja ter Spal Jasmina Kurtića. Oba sta pred zadnjima dvema krogoma ogrožena in se bojita izpada v drugo ligo. Chievo, ki ima le točko več kot Cagliari na 18. mestu, ki vodi v nižjo ligo, bo gostoval pri Bologni, ki si je že zagotovila obstanek in je pri sredini lestvice. Spal čaka tekma pri nekdanjem Kurtićevem klubu Torinu, za katerega velja podobno.