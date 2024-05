Petarda Interja in Milana, spodrsljal Juventusa, Bologni se po zmagi Atalante smeji

Nogometaši Interja, ki so si že pred časom zagotovili naslov italijanskega prvaka, so v 36. krogu italijanskega prvenstva visoko premagali Frosinone in mu nasuli pet zadetkov. Prav toliko jih je Cagliariju dal AC Milan. Bologna je z zmago nad Napolijem z 2:0 na tretjem mestu ujela Juventus, ki je z zadnjeuvrščeno Salernitano igral neodločeno. Atalanta je zvečer na pomembni tekmi za peto mesto, ki vodi v ligo prvakov, premagala Romo. S tem pa je trenutno tretja Bologna potrdila sodelovanje v ligi prvakov prihodnjo sezono.

Inter je v uvodni tekmi 36. kroga serie a prišel do 29. letošnje zmage. Edini gol za nerazzurre v prvem polčasu je dosegel Davide Frattesi. V drugem delu so Milančani dodobra napolnili mrežo domačih. Na 2:0 je po uri igre povišal Marko Arnautović. Ob koncu dvoboja so bili natančni še Tajon Buchanan (77. minuta), Lautaro Martinez (80.) in Marcus Thuram (84.).

Nogometaši AC Milana so premagali Cagliari s 5:1. Milančani so v prvem polčasu zadeli le enkrat, strelec je bil Ismael Bennacer, v drugem delu pa so dokončali delo z dvema goloma Christiana Pulisica ter po enim Tijjanija Reijndersa in Rafael Leaa. Pred tem je Napoli doma izgubil proti Bologni z 0:2. Gostujoča zasedba, pri kateri sta gola dosegla Dan Ndoye in Stefan Posch, se je vsaj začasno povzpela na tretje mesto. Napoli, pri katerem je Matteo Politano zapravil enajstmetrovko, je osmi.

Federico Chiesa in soigralci iz Torina lahko celo izgubijo tretje mesto. Bologna jih je ujela. Foto: Reuters

Jaka Bijol bo z Udinesejem točke v boju za obstanek lovil v ponedeljek v Lecceju.

