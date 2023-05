Prvak Napoli bi rad dosegel, česar ni še nikoli

V 36. krogu italijanske serie A bo najbolj zanimivo v nedeljo ob 18. uri, ko se bosta v Neaplju udarila novi prvak Napoli in finalist lige prvakov Inter Milan. Tekma več šteje Milančanom, ki se še lahko zavihtijo na končno drugo mesto. So tri točke za Juventusom. Neapeljčani Interja v ligi niso premagali že štiri leta, še nikoli pa v eni sezoni vseh 19 nasprotnikov. To sezono so jih že 18.

Italijanski prvak je znan že dva tedna. To je Napoli, ki je na 35 tekmah zbral 83 točk (26 zmag in pet remijev). Je 14 točk pred Juventusom in še tri več pred Interjem. Prav nogometaši iz Milana v nedeljo gostujejo v Neaplju. Inter je v nizu osmih zaporednih zmag (v vseh tekmovanjih). Prebil se je tudi v finale lige prvakov. Napoliju je ob zaključku sezone nekoliko pošla sapa, saj so na zadnjih štirih ligaških tekmah zmagali samo enkrat (še poraz in dva remija).

Samir Handanović to sezono ni igral veliko, je pa branil v prejšnjem krogu serie A. Foto: Guliver Image Ko sta Inter in Napoli med sabo igrala v Milanu četrtega januarja, je Inter slavil z 1:0. Neapeljčani pravzaprav v tej sezoni niso premagali samo ekipe Samirja Handanovića. Še nikoli niso v eni sezoni premagali vseh 19 italijanskih nasprotnikov. Napoli je Inter nazadnje premagal februarja 2020 v italijanskem pokalu, v serie A pa nazadnje maja 2019, pred natanko štirimi leti.

Pomembno tekmo v nedeljo igra tudi Lazio. Proti Udineseju, ki je po odličnem začetku sezone v drugi polovici zdrsnil po lestvici (trenutno je 12.). Bil je prvi zasledovalcev Napolija, zdaj je padel na četrto mesto. Z zmago proti ekipi Jake Bijola in Sandija Lovrića bi naredil velik korak k temu, da ostane vsaj med prvimi štirimi, ki gredo v ligo prvakov. Trenutno imajo štiri točke več od AC Milana na petem mestu.

