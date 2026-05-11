Milan utrpel udarec v boju za ligo prvakov, zdaj je na potezi Napoli #vŽivo

V Italiji je že znan klubski kralj za sezono 2026/26. To je milanski Inter, ki je v tej sezoni razred zase v serie A. Črno-modri, ki so si tako že zagotovili nastop v ligi prvakov, so v soboto s 3:0 zmagali pri Laziu. Preboju v elitno tekmovanje so zelo blizu še Napoli, Milan in Juventus, ki je na zadnji sobotni tekmi z 1:0 premagal Lecce. Že v 12. sekundi je zadel Dušan Vlahović. Do pomembne zmage sta prišla tudi Como in Roma, spodrsljaj pa si je proti Atalanti privoščil Milan.

Italijansko prvenstvo, 36. krog:

Ponedeljek, 11. maj:

Prvaki v Rimu do zanesljive zmage

Inter Milano Foto: Reuters Prvak Inter, ki je pretekli vikend tudi teoretično potrdil nov naslov, je na Olimpijskem stadionu v Rimu proti Laziu s 3:0. Milančane je v vodstvo v 6. minuti popeljal prvi strelec tekmovanja Lautaro Martinez, v 39. minuti je zvišal Petar Sučić, v 59. pa je delo domačim z neposrednim rdečim kartonom otežil Alessio Romagnoli. Številčno prednost Interja je v 76. minuti za končnih 0:3 kronal Henrikh Mkhitaryan.

Lecce, ki se bori za obstanek, je gostil Juventus, ki pa lovi igranje v ligi prvakov. Torinčani so do zmage prišli po tem, ko je edini gol na tekmi že v 12. sekundi dosegel Dušan Vlahović. Lecce je imel sicer v drugem polčasu svoje priložnosti, a ostal praznih rok.

Verona Sandija Lovrića je že v brezizhodnem položaju, tako da se seli v serie B. Izpadla je tudi že Pisa, Cremonese pa se bo skušal rešiti v zadnjem možnem trenutku. Z zanesljivo zmago se je povsem približal Lecceju, ki ima zdaj le še točko prednosti.

Como je minimalno zmago in golom Anastasiosa Duvikasa iz 71. minute ostal v igri za ligo prvakov v prihodnji sezoni, hkrati pa si je prvič v zgodovini že zagotovil nastope v evropskih tekmovanjih. Lovrić je za odpisano Verono igral od 63. minute.

Parma in Roma sta uprizorili zanimiv obračun, v katerem je vse do 94. minute kazalo na zmago Parme, a je rimska ekipa nato naredila preobrat z končnih 3:2 in prav tako ostala v boju za ligo prvakov. Najprej je zadel Devyne Rensch, nato pa že v 101. minuti z bele pike Donyell Malen, ki je bil uspešen tudi v prvem polčasu. Nizozemec s 13 goli med strelci zaostaja le za Lautarom Martinezom iz Interja (17).

Milan utrpel udarec v boju za ligo prvakov

Poraženec kroga je Milan, ki je proti Atalanti že po prvem polčasu zaostajal z 0:2 po golih Edersona in Davideja Zappacoste, v 51. minuti pa je za ekipo iz Bergama tretji gol dosegel Giacomo Raspadori. Strahinja Pavlović v 88. in Christopher Nkunku v 94. minuti z bele pike sta poskrbela za zanimivo končnico, a je ostalo pri slavju gostov.

Napoli bi lahko z domačo zmago nad Bologno v ponedeljek že storil odločilen korak do nastopa v ligi prvakov.

