Italijanski prvak napolnil mrežo Frosinoneja

Nogometaši milanskega Interja, ki so si že pred časom zagotovili naslov italijanskega prvaka, so v 36. krogu italijanskega prvenstva visoko premagali Frosinone in mu nasuli pet zadetkov. Zelo zanimivo je bilo v soboto v Neaplju, ko se je Bologna z zmago z 2:0 utrdila na četrtem mestu. V tej sezoni vodi v ligo prvakov tudi peto mesto, kateremu sta najbližje Atalanta in Roma.

Inter je v uvodni tekmi 36. kroga serie a prišel do 29. letošnje zmage. Na vrhu lige ima prvak 92 točk, sledijo Milan (71), Juventus (66) in Bologna (64). Edini gol za nerazzurre v prvem polčasu je dosegel Davide Frattesi. V drugem delu so Milančani dodobra napolnili mrežo domačih. Na 2:0 je po uri igre povišal Marko Arnautović. Ob koncu dvoboja so bili natančni še Tajon Buchanan (77. minuta), Lautaro Martinez (80.) in Marcus Thuram (84.).

V nedeljo se bosta spopadli v Bergamu, v igri je tudi Lazio, ki bo pričakal Empoli. Jaka Bijol bo z Udinesejem dragocene točke v boju za obstanek lovil v ponedeljek v Lecceju.

