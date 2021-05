Juventus v hudi godlji, Pirlo in Ronaldo ne gresta nikamor

Najboljši italijanski nogometni klubi bodo do konca sezone odigrali še tri kroge. Naslov prvaka si je že zagotovil Handanovićev Inter, v boju za mesta, ki zagotavljajo vstopnico za ligo prvakov, pa velja pričakovati še napeto dramo. Zelo dobro kaže Iličićevi Atalanti in Milanu, pa tudi Napoliju, ki je četrti, mesto pred Juventusom, največjim razočaranjem sezone, pri katerem Andrea Pirlo, kljub neprestanim kritikam navijačev, vztraja na položaju trenerja.

Pri Juventusu, enem najbolj glasnih pobudnikov kontroverzne superlige, gre v tej sezoni marsikaj narobe. Po devetih zaporednih naslovih so črno-beli predali štafeto najboljšega kluba Interju, hkrati pa jim grozi, da bi lahko ostali celo brez lige prvakov! V tem trenutku so šele na petem mestu, tako da v boju za ligo prvakov ne odločajo več sami o svoji usodi. Na vročem stolčku do nadaljnjega vendarle ostaja Andrea Pirlo. Nekdanji zvezdnik italijanskega nogometa se v krstni sezoni kot trener Juventusa ni proslavil.

Juventus je v tej sezoni osvojil superpokal, 19. maja pa ga čaka v finalu pokala Iličićeva Atalanta. Foto: Guliverimage

Športni direktor Fabio Paratici ga je želel odpustiti in s tem priložnost do konca sezone ponuditi njegovemu pomočniku Hrvatu Igorju Tudorju, s katerim Pirlo ni v najboljših odnosih, a se to ni zgodilo. Vskočil je podpredsednik Pavel Nedved, podal zaupnico Pirlu, javnosti pa sporočil, da ne ostaja pri zebrah le italijanski strateg, ampak tudi prvi as kluba Cristiano Ronaldo. V zadnjem obdobju se sicer v Španiji omenja, da bi lahko Juventus v prihodnji sezoni vodil Zinedine Zidane, ki ga na črno-bele, kjer je blestel kot igralec, vežejo lepi spomini. Vprašanje je le, v katerem tekmovanju bo igrala stara dama.

Liga prvakov za zdaj ne pride v poštev, zaradi trme predsednika Andrea Agnellija pa bi jo lahko dočakala tudi huda kazen Evropske nogometne zveze (Uefa) in pa Italijanske nogometne zveze (FIGC), celo izključitev iz serie A. Ni kaj, do konca sezone, Juventus namreč čaka 19. maja še v finalu pokala Iličićeva Atalanta, bo še zelo pestro.

Italijansko prvenstvo, 36. krog: Torek, 11. maj:

20.45 Napoli – Udinese Sreda, 12. maj:

18.30 Cagliari – Fiorentina

20.45 Atalanta – Benevento

20.45 Bologna – Genoa

20.45 Sassuolo – Juventus

20.45 Torino – Milan

20.45 Lazio – Parma

20.45 Inter – Roma

20.45 Sampdoria – Spezia Četrtek, 13. maj:

20.45 Crotone – Verona