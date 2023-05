Norišnica se obeta že v Vidmu, kaj bo šele v Neaplju!

Napoli ima 79 točk, je pa na zadnjih petih tekmah zmagal samo dvakrat (poraz in dva remija). Udinese je po odličnem začetku sezone v prostem padu: na zadnjih petih tekmah imajo zmago, poraz in tri remije. Jaka Bijol, Sandi Lovrić in soigralci so zdrsnili na 13. mesto.

Navijači Napolija so v visokem pričakovanju. Prvič bi lahko naslov prvaka proslavljali že v nedeljo, a Napoli doma ni premagal Salernitane (1:1). Od ene največjih zmag v zgodovini kluba ga je delilo le sedem minut. Fanatični privrženci so bili drugič na trnih v sredo. Če bi Sassuolo na Olimpicu ostal neporažen proti Laziu, bi bil Napoli že matematično prvak, a se to ni zgodilo.

Navijačica Napolija je v sredo zaman čakala na uspeh Sassuola v Rimu. Foto: Reuters

Lazio je zmagal z 2:0, Napoli pa ima danes novo zaključno žogico, da si predčaso zagotovi tretji naslov italijanskega prvaka, prvega po letu 1990, ko je v mestu pod Vezuvom "čaral" nepozabni Diego Armando Maradona. Izbranci Luciana Spalletija danes za uresničitev velikega cilja v Vidmu potrebujejo le točko.

Napoli je bil nazadnje prvak (1990) pred več kot 12 tisoč dnevi:

12,058 days since we last won @SerieA, today would be a memorable day for us 💙#ForzaNapoliSempre



Via: @goal pic.twitter.com/FRVyHXnGRs — SSC Napoli Club Nigeria 🇳🇬 🏆 🏆 🏆 (@SSCNapoliNGA) May 4, 2023

Osem velikanskih zaslonov na stadionu v Neaplju

Odkar je leta 2001 postala prvak Roma, so v nadaljevanju osvajali naslove le klubi iz Milana (Inter in Milan) ter Torina (Juventus). Danes se tako v Vidmu obeta norišnica, na pot se je odpravilo več kot 10 tisoč navijačev Napolija, znova pa bo pravljično na stadionu Maradona. Ta bo odprt za navijače, vse vstopnice so že pošle, na njem bi se lahko stiskalo tudi 100 tisoč temperamentnih navijačev, ki komaj čakajo slovesen trenutek, ko bodo lahko proslavljali tretji scudetto. Na neapeljskem stadionu bodo lahko navijači spremljali prenos dvoboja med Udinesejem in Napolijem na osmih velikanskih zaslonih, po koncu večernega dvoboja pa se obeta nepozabna zabava. Seveda v primeru, če Jaka Bijol, Sandi Lovrić in druščina ne bodo prekrižali načrte vodilnemu klubu serie A.

V Vidmu so bili navijači Napolija glasni že v sredo:

Juventus je v boju za drugo mesto z 2:1 premagal Lecce. Za zmago stare dame sta zadela Leandro Paredes in Dušan Vlahović. Atalanta je s 3:2 premagala Spezio, za katero Tio Cipot ni igral. Na klopi je ostal tudi vratar Martin Turk (ob porazu Sampdorie z 0:2 proti Torinu). Domen Črnigoj pa za Salernitano ni igral zaradi poškodbe. S 3:3 so remizirali s Fiorentino.

