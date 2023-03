Bo Lazio ustavil Napoli? Doma nepremagan 14 tekem.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Napoli hiti proti prvemu naslovu italijanskega prvaka po 33 letih. Na domači zelenici niso izgubili že 14 tekem. S 65 točkami (21 zmag, dva remija in en sam poraz) imajo pred Interjem in AC Milanom kar 18 točk prednosti, Lazio pa na četrtem mestu zaostaja še dve točki več. Imajo tudi najboljšega strelca lige. Victor Osimhen je zabil na vsaki od zadnjih osmih tekem in je skupaj pri 19 golih. Na zadnjih štirih medsebojnih tekmah v serie A je Napoli vselej premagal Lazio, gol razlika pa 13:4.

Italijansko prvenstvo, 25. krog:

Petek, 3. marec:

Sobota, 4. marec:

Nedelja, 5. marec:

Ponedeljek, 6. marec:

Lestvica: