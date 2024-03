Napoli izgublja boj za Evropo

V italijanski serie A se 30. krog zaradi praznikov igra v soboto in ponedeljek. Aktualni prvak Napoli je na prvi tekmi kroga z 0:3 izgubil z Atalanto in tako zdrsnil na sedmo mesto, ki ne prinaša več Evrope. Drugouvrščeni AC Milan ob 20.45 gostuje pri Fiorentini. Milančani za vodilnim Interjem, ki bo na zadnji tekmi gostil 17. Empoli, zaostajajo visokih 14 točk.

Slovenska reprezentanta v redu Udineseja Jaka Bijol in Sandi Lovrić, ki sta pred dnevi igrala proti zvezdniški Portugalski, bosta prvega aprila gostovala pri Sassuolu. To je lepa priložnost za sicer šele peto zmago Videmčanom. So na 14. mestu. Do 27 točk so prišli predvsem po zaslugi neverjetnih kar 15 remijev. Sassuolo ima na predzadnjem, 19. mestu 23 točk, a dve zmagi več. Na zadnjih trhe tekmah ima Udinese: remi, zmago in poraz.

Jaka Bijol in soigralci lahko premagajo Sassuolo. Ne bo torej prvoaprilska šala, če jim uspe. Foto: Guliverimage

