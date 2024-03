Ne bo prvoaprilska šala, če Udinese zmaga

Slovenska reprezentanta v redu Udineseja Jaka Bijol in Sandi Lovrić, ki sta pred dnevi igrala proti zvezdniški Portugalski, bosta prvega aprila gostovala pri Sassuolu. To je lepa priložnost za sicer šele peto zmago Videmčanom. So na 14. mestu. Do 27 točk so prišli predvsem po zaslugi neverjetnih kar 15 remijev. Sassuolo ima na predzadnjem, 19. mestu 23 točk, a dve zmagi več. Na zadnjih trhe tekmah ima Udinese: remi, zmago in poraz.

