Prekmurski biser proti ta hip najbolj vroči ekipi serie A

V italijanski serie A, ki ima kar tri ekipe v četrtfinalu lige prvakov, se prvi dve tekmi 30. kroga igrata že v petek zvečer. Empoli Petra Stojanovića gostuje v Cremoneseju, Tio Cipot pa s Spezio pričakuje Lazio, ki je v prejšnjem krogu premagal Juventus in se je utrdil na drugem mestu prvenstvene lestvice (sedem tekem brez poraza).

Komaj 19-letni Tio Cipot, ki je pred zimskim prestopom v Spezio za Muro odigral 18 prvoligaških tekem in dal dva gola, je v serie A zaigral na petih tekmah (na nobeni v prvi postavi), na šestih pa je ostal na klopi. Z Laziem igrajo v petek ob 20.45.

Četrtfinalisti lige prvakov imajo v 30. krogu serie A vsaj na papirju nekoliko lažje delo: AC Milan igra z Bologno, Napoli z Verono, Inter pa z Monzo. Še posebej vodilni Napoli, ki ima 74 točk oziroma 16 več od drugega Lazia, si za ponoven dvig samozavesti še kako želi zmage. Sredi tedna so izgubili v ligi prvakov, v italijanskem prvenstvu pa dve od zadnjih petih tekem (skupaj v celotni sezoni le tri).

Udinese s Sandijem Lovrićem in Jako Bijolom v nedeljo ob 18.00 gostuje v Rimu pri AS Romi. Lovrić je v prejšnjem krogu zadel, a je Udinese igral neodločeno 2:2 z Monzo. Za šestim mestom (Atalanta), ki še vodi v Evropo, Videmčani zaostajajo že za devet točk. Po dobrem začetku sezone so spomladi njihovi rezultati precej slabši.

Italijansko prvenstvo, 30. krog:

Petek, 14. april:

Sobota, 15. april:

Nedelja, 16. april:

Ponedeljek, 17. april:

Lestvica: