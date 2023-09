Jezikavi Mourinho se vrača, s tem tudi zmage?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Maja je Jose Mourinho za sodnika Daniela Chiffija dejal, da je to najslabši sodnik, kar jih je srečal v karieri. In zato je dobil 10 dni suspenza. Zato ni smel voditi Rome na uvodnih dveh tekmah nove sezone serie A. Foto: Reuters

V italijanski prvi ligi so po uvodnih dveh krogih s polnim izkupičkom šestih točk štiri ekipe: AC Milan, Napoli, Inter in Verona. Dve od teh tekmo tretjega kroga igrata že v petek: Verona proti Sassuolu in Milan proti Romi. Slednja še nima zmage, je pa res, da trener Jose Mourinho zaradi desetdnevnega suspenza prvih dveh tekem ni vodil.