Lovrić zabil četrti gol, Udinese v sodnikovem dodatku do točke

Na uvodni sobotni tekmi 29. kroga serie A je Udinese z golom Sandija Lovrića (četrti gol v italijanskem prvenstvu) proti Monzi povedel v 18. minuti. Gostje so z dvema hitrima goloma v začetku drugega polčasa povedli z 2:1. Ko je že kazalo, da bodo odpeljali vse tri točke, je Udinese v sodnikovem dodatku prišel do 11-metrovke, uspešno jo je izvedel Beto in postavil končnih 2:2. Lovrić je ob remiju igral do 80. minute, drugi legionar Udineseja Jaka Bijol pa vse srečanje. Danes bo na sporedu še derbi med Juventusom in Laziem. Sampdorio slovenskega vratarja Martina Turka čaka obračun zadnjeuvrščenih ekip lige s Cremonesejem. Spezia Tia Cipota, ta po prihodu iz Mure še čaka na prvo tekmo, se bo srečala s Fiorentino.

Za uvod v 29. krog so bili v petek zvečer na delu trije izmed štirih najboljših klubov serie A. Vodilni Napoli se je po polomu proti Milanu prejšnji teden (0:4) pobral z zmago proti Lecceju (2:1) in se še za korak približal naslovu prvaka. Inter, spet brez Samirja Handanovića, je gostoval pri Salernitani, ki zaradi poškodbe še vedno ne more računati na pomoč Domna Črnigoja. Moštvi sta se razšli z 1:1. Tudi Milan se je moral zadovoljiti s točkom, proti Empoliju Petra Stojanovića ter Lea Štubljarja (Slovenca sta obsedela na klopi) je iztržil remi (0:0).

Napoli do tesne zmage, Inter in Milan le do točke

Napoli se je po polomu v prejšnjem krogu vrnil na zmagovite tirnice. Foto: Guliver Image Inter je sicer zgodaj povedel, saj je že v šesti minuti zadel Robin Gosens. Točko je domačinom ob koncu dvoboja priboril nekdanji nogometaš Interja Antonio Candreva, ki je z desne strani ob robu igrišča bržkone želel poslati predložek pred vrata Andrea Onanaja, žoga pa je presenetila in preletela gostujočega vratarja in končala v vratih.

Vodilni Napoli pri Lecceju ni imel najlažjega dela, a je na koncu vseeno vpisal 24. zmago v sezoni. Z golom Giovannija Di Lorenza so Neapeljčani povedli v 18. minuti, v uvodu drugega polčasa pa je izenačil Federico Di Francesco. Dobrih deset minut kasneje so si domačini zadeli sami, ko je lastno mrežo zatresel Antonino Gallo. Napoli s 74 točkami varno ostaja na vrhu serie A. Drugi Lazio jih ima 55, a bo tekmo tega kroga odigral v soboto proti Juventusu, nato sledita milanska kluba Milan (52) in Inter (51).

Nogometaši Milana so z Empolijem Petra Stojanovića in Lovra Štubljarja, oba sta tekmo presedela, le remizirali brez golov. Milančani so povsem nadigrali nasprotnika, a svoje terenske moči niso mogli pretvoriti v zadetke. Ob koncu dvoboja je Olivier Giroud le zatresel mrežo Empolija, a je sodnik po ogledu Vara gol razveljavil zaradi igre z roko.

