Napoli še kar ne ujame zmagovalnega niza

Nogometaši italijanskega prvaka Napolija so na obračunu 28. kroga serie A s Torinom igrali neodločeno 1:1. Razlika med ekipama tako ostaja šest točk. Neapeljčani so šli sicer samozavestno v srečanje, saj so v prejšnjem krogu na kolena spravili Juventus, a nikakor to sezono ne ujamejo zmagovalnega niza (le dve zmagi na zadnjih petih tekmah).