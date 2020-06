V živo: Iličić v velikih težavah, Handanović kar trikrat premagan

V ponedeljek je Lecce Žana Majerja, ki ga zaradi poškodbe ni bilo v kadru, moral priznati premoč Milanu (1:4), vodilni Juventus, ki je pretekli teden izgubil v finalu italijanskega pokala proti Napoliju, je z 2:0 slavil v Bologni. V torek je Cagliari Valterja Birse (Slovenec je v igro vstopil v 66. minuti) premagal Spal, Genoa Roka Vodiška je bila temeljito poražena s Parmo Jasmina Kurtića. Slednji je odigral celo tekmo, prvega ni bilo v kadru Genoe, k zmagi Parme pa je tri gole prispeval Danec Andreas Cornelius.

Atalanta odkupila Hrvata Pašalića

Mario Pašalić ostaja pri Atalanti. Foto: Guliver/Getty Images Italijanska prvoligaška nogometna ekipa Atalanta, kjer že vrsto let igra slovenski reprezentant Josip Iličić, je odkupila Hrvata Maria Pašalića od angleškega Chelseaja, je sporočila omenjena zasedba iz Bergama. Petindvajsetletni Hrvat, ki je v začetku svoje kariere igral za splitski Hajduk, nato pa 2014 podpisal za Chelsea - londonska ekipa ga je nato posodila številnim drugim moštvom, kot so španski Elche, italijanski AC Milan, ruski Spartak iz Moskve, Monaco in Atalanta - je od julija 2018 član zasedbe iz Bergama, ki bo za odkup njegove pogodbe angleškemu klubu odštela 15 milijonov evrov.

"Mario Pašalić ostaja z nami! Številka 88 bo stalni igralec Atalante!" je italijanski klub zapisal na svojem Twitterju in dodal: "Mario je v zadnjih dveh letih prispeval izdaten delež pri postavljanju novih klubskih mejnikov, kot je lanska uvrstitev v evropsko ligo prvakov in letošnji preboj v četrtfinale tega tekmovanja."