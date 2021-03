Lazio prekinil črno serijo, Atalanta zvečer s Spezio

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rimljani so po dolgem času spet zmagali.

Rimljani so po dolgem času spet zmagali. Foto: Reuters

Nogometaši Lazio so v prvi tekmi 27. kroga italijanskega prvenstva s 3:2 premagali Crotone in po treh zaporednih porazih v vseh tekmovanjih spet zmagali. Zvečer nas čaka še dvoboj Atalante Josipa Iličića in Spezie. Ekipa iz Bergama je velik favorit.