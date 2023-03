Slovensko poslastico v Toskani dobil Udinese, Lovrić prispeval podajo

Vodilni Neapeljčani bodo v sobotnem derbiju 26. kroga serie A gostili Atalanto, "slovenska" poslastica v Empoliju, na kateri so nastopili kar trije izbranci Matjaža Keka, pa je spravila v dobro voljo navijače Udineseja. Videmčani so s pomočjo Sandija Lovrića, ki je prispeval podajo, in Jake Bijola odpravili gostitelje, za katere je zaigral Petar Stojanović. Inter je s Samirjem Handanovićem v vratih z 1:2 izgubil v La Spezii. To je njihov drugi poraz na zadnjih treh tekmah. Tako s tekmo več zaostajajo za Napolijem 15 točk.