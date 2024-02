Za Inter in Udinese pride v poštev samo zmaga

V italijanski serie A se ta konec tedna igra 25. krog. Vodilni Inter Milan za tri nove točke igra že v petek ob 21. uri. Ima sedem točk več od Juventusa. Naloga ne bi smela biti pretežka, saj je nasprotnik zadnjeuvrščenega Salernitana. Inter ima 19 zmag, Salernitana samo dve. Ko so se pomerili septembra, so Milančani zmagali s 4:0.

Udinese, ki je v prejšnjem krogu vendarle prišel do tretje zmage sezone in to kar proti Juventusu, bo v nedeljo ob 15. uri doma igral s Cagliarjem. Videmčani z 22 točkami zasedajo 15. mesto, moštvo s Sardinije pa je z 18 na predzadnjem mestu. Za ekipo Jake Bijola in Sandija Lovrića je torej to tekma, ki jo treba dobiti, saj gre za neposrednega tekmeca za obstanek v serie A. Zdaj prihajajo tiste odločilne tekme sezone!

Italijansko prvenstvo, 25. krog:

Petek, 16. februar:

Sobota,17. februar:

Nedelja, 18. februar:

Lestvica: