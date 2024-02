V živo: Verona šokirala Juventus, Napoli do točke v zadnji minuti

Devetnajstkratni italijanski prvaki iz lombardijske prestolnice so kar tri gole dosegli v prvem polčasu. Najprej je zadel Francoz Marcus Thuram, nato Argentinec Lautaro Martinez, z 20 zadetki tudi prvi strelec serie A, tretjega pa Nizozemec Denzel Dumfries. Končni izid je v izdihljajih tekme postavil Avstrijec Marko Arnautović.

Udinese, ki je v prejšnjem krogu vendarle prišel do tretje zmage sezone in to kar proti Juventusu, bo v nedeljo ob 15. uri doma igral s Cagliarjem. Videmčani z 22 točkami zasedajo 15. mesto, moštvo s Sardinije pa je z 18 na predzadnjem mestu. Za ekipo Jake Bijola in Sandija Lovrića je torej to tekma, ki jo treba dobiti, saj gre za neposrednega tekmeca za obstanek v serie A. Zdaj prihajajo tiste odločilne tekme sezone!

Italijansko prvenstvo, 25. krog:

Petek, 16. februar:

Sobota,17. februar:

Nedelja, 18. februar:

Lestvica: