Udinese še utrdil status specialista za remije

Udinese je v nedeljo v 25. krogu italijanskega prvenstva remiziral proti Cagliariju (1:1) in ohranil status največjega specialista za neodločene rezultate v serie A. To je bil že njegov 14. remi v sezoni. Sandi Lovrić je odigral 83 minut. Bologna je potrdila izjemno formo in na Olimpicu premagala Lazio. To je bila že četrta zaporedna zmaga Bologne, s katero se je utrdila na petem mestu. Vodilni Inter je povišal prednost pred najbližjim zasledovalcem Juventusom na devet točk.

V italijanski serie A se ta konec tedna igra 25. krog. Vodilni Inter Milan se je za nove tri nove točke poigral z zadnjo na lestvici Salernitano (4:0). Inter ima tako zdaj že 20 zmag, Salernitana samo dve.

Devetnajstkratni italijanski prvaki iz lombardijske prestolnice so kar tri gole dosegli v prvem polčasu. Najprej je zadel Francoz Marcus Thuram, nato Argentinec Lautaro Martinez, z 20 zadetki tudi prvi strelec serie A, tretjega pa Nizozemec Denzel Dumfries. Končni izid je v izdihljajih tekme postavil Avstrijec Marko Arnautović.

Drugouvrščeni Juventus je v soboto remiziral v Veroni (2:2). To je bila že njegova četrta zaporedna tekma, na kateri je zaman čakal na zmago. Za Interjem zaostaja že za devet točk. Gostitelji so dvakrat vodili, gostje iz Torina pa dvakrat izenačili.

Za Juventus je v Veroni zadel v polno tudi srbski napadalec Dušan Vlahović. Foto: Guliverimage

Branilec naslova Napoli je v soboto doma remiziral z Genoo. Dišalo je po zmagi gostov, a je nato v 90. minuti izenačil Belgijec Cyril Ngonge, ki se je v zimskem prestopnem roku preselil v Neapelj iz Verone.

Nogometaši Udineseja so v 25. krogu italijanske lige gostili Cagliari in igrali 1:1, kar je njihov že 14. neodločen izid v sezoni. Udinese, pri katerem še vedno ni bilo poškodovanega Jake Bijola, začel pa je Sandi Lovrić in igral do 83. minute, je proti Cagliariju sicer povedel že v 14. minuti, ko je zadel Jordan Zemura. Toda predzadnja ekipa lige je do točke prišla po zaslugi gola Gianluce Gateana v 44. minuti.

Pred tem je Bologna potrdila dobro formo in z 2:1 v gosteh premagala Lazio, potem ko je Joshua Zirkzee odločilni gol dosegel v 78. minuti. Empoli pa je igral neodločeno 1:1 s Fiorentino, M'Baye Niang je točko domačim prinesel z bele pike v 56. minuti.

Italijansko prvenstvo, 25. krog:

Petek, 16. februar:

Sobota,17. februar:

Nedelja, 18. februar:

Lestvica: