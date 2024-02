Zastrašujoča strelska forma Interja pred Derby d'Italia

Milanski Inter je s tekmo manj točko pred drugouvrščenim torinskim Juventusom. Oboji so v tej sezoni v serie A izgubili eno samo tekmo. Na novembrski medsebojni tekmi pa so igrali 1:1. Nedeljska tekma ob 20.45 bo uradno 251. Derby d'Italia. Obe ekipi sta v dobri formi, se pa zastrašujoča zdi predvsem strelska forma Interja. Na dosedanjih 21 tekmah serie A so zabili kar 50 golov (dobili so jih samo deset). Za primerjavo: Juventus jih je dal na eni tekmi več 36. Še več: že od sezone 2006/2007 v italijanski prvi ligi nobena ekipa na prvih 21 tekmah ni dala 50 golov in imela kar 54 točk.

