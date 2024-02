Udinese, pa ne že spet!

Udinese je še enkrat odigral neodločeno tekmo, 0:0 z Monzo. Sando Lovrić je odigral celotno tekmo. To je za Videmčane že 13. remi v sezoni. Brez zmage v serie A so že več kot mesec dni. Z 19 točkami so na lestvici zgolj 16. Triindvajseti krog italijanskega prvenstva bo sicer zaznamoval veliki derbi med vodilnima ekipama Derby d'Italia, med Interjem in Juventusom.

Slovenski reprezentant Sandi Lovrić je igral celotno tekmo za ekipo iz Furlanije. Njegov klubski in reprezentančni soigralec Jaka Bijol je že dlje časa odsoten zaradi poškodbe, Davida Pejičića pa ni bilo v kadru Udineseja.

Na petkovi uvodni tekmi kroga je Lecce v izdihljajih tekme uprizoril preobrat in premagal Fiorentino s 3:2. Gostitelji so v sami končnici dvoboja zaostajali z 1:2, nato pa je Roberto Piccoli v 90. minuti izenačil na 2:2, v drugi minuti sodnikovega podaljška pa jim je zmago prinesel Danec Patrick Dorgu.

Zastrašujoča strelska forma Interja pred Derby d'Italia

Od 50 golov Interja jih je 19 dal prvi strelec lige Lautaro Martinez. Foto: Reuters Milanski Inter je s tekmo manj točko pred drugouvrščenim torinskim Juventusom. Oboji so v tej sezoni v serie A izgubili eno samo tekmo. Na novembrski medsebojni tekmi pa so igrali 1:1. Nedeljska tekma ob 20.45 bo uradno 251. Derby d'Italia. Obe ekipi sta v dobri formi, se pa zastrašujoča zdi predvsem strelska forma Interja. Na dosedanjih 21 tekmah serie A so zabili kar 50 golov (dobili so jih samo deset). Za primerjavo: Juventus jih je dal na eni tekmi več 36. Še več: že od sezone 2006/2007 v italijanski prvi ligi nobena ekipa na prvih 21 tekmah ni dala 50 golov in imela kar 54 točk.

Italijansko prvenstvo, 23. krog:

Petek, 2. februar:

Sobota, 3. februar:

Nedelja, 4. februar:

Ponedeljek, 4. februar:

Lestvica: