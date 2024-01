Udinese v letu 2024 brez zmage in z novo težko nalogo

Atalanta v 22. krogu italijanskega prvenstva gosti Udinese v soboto ob 15. uri. Videmčani bodo morali biti osredotočeni od prve minute naprej, da se jim ne pripeti zgodba Frosinoneja. Temu je v prejšnjem krogu Atalanta, ki je na lestvici peta in lovi ligo prvakov, dala tri gole že v prvih 15 minutah, nato pa zmagala s 5:0. Udinese je medtem tik nad cono izpada. Na 21 tekmah je le dvakrat zmagal, 12-krat remiziral in sedemkrat izgubil. Brez zmage je od 30. decembra, saj so na zadnjih treh tekmah dvakrat izgubili (AC Milan, Lazio) in enkrat igrali neodločeno (Fiorentina).

Vodilni Juventus v soboto zvečer igra z Empolijem, drugouvrščeni (s tekmo manj) Inter pa v nedeljo zvečer gostuje pri Fiorentini.

