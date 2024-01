Udinese v letu 2024 ostaja brez zmage

Nogometaši Udineseja v italijanski ligi še naprej ostajajo pri vsega dveh zmagah. V 22. krogu so gostovali v Bergamu pri Atalanti, ki je zmagala z 2:0. Videmčani, pri katerih je Sandi Lovrić igral do 80. minute, Jake Bijola (poškodba) in Davida Pejičića pa ni bilo v ekipi, so že po prvem polčasu zaostajali z 0:2, potem ko sta za domače zadela Aleksej Mirančuk in Gianluca Scamacca, obakrat pa je podal Charles De Ketelaere. Udinese tako ostaja tik nad cono izpada. Na 22 tekmah je le dvakrat zmagal, 12-krat remiziral in zdaj osmič izgubil. Brez zmage je od 30. decembra.

Vodilni Juventus v soboto zvečer igra z Empolijem, drugouvrščeni (s tekmo manj) Inter pa v nedeljo zvečer gostuje pri Fiorentini.

