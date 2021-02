Inter vsaj do nedeljskega popoldneva na vrhu serie A

Zanimiv 21. krog italijanskega prvenstva sta v petek odprla Fiorentina in Inter Samirja Handanovića, ki je v Firencah s soigralcih zmagal z 2:0 in vsaj do nedelje, ko bo v akciji drugi Milan, skočil na prvo mesto. Slovenski vratar se med drugim izkazal ob strelih Giacoma Bonaventure, ko je žogo preusmeril v prečko, in Cristiana Biraghija.