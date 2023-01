Juventus po kazni do remija, Udinese prekinil črn niz

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Italiji odmeva kazen, ki je prizadela Juventus in ga s tretjega mesta pahnila na sredino razpredelnice, daleč od mest, ki vodijo v ligo prvakov. Stara dama je v stresnem obdobju v 19. krogu serie A z Atalanto odigrala 3:3. Vodilni Napoli je zanesljivo premagal Salernitano (2:0) in ima že 12 točk prednosti pred AC Milanom. Udinese je prišel do prve zmage po desetih tekmah.

Vodilni Napoli je gostoval v Salernu. V prejšnjem krogu je Atalanta Salernitanu dala šest golov, Napoli zdaj "le" dva. Zadela sta Giovanni Di Lorenzo in Victor Osimhen. Tako so se Neapeljčani hitro pobrali pa šokantnem izpadu iz pokalnega tekmovanja. Zdaj lahko vse sile usmerijo v prvenstvo, kjer se jim nasmiha prvi naslov državnega prvaka po letu 1990, ko je bil glavni v mestu Diego Armando Maradona. Na prvem mestu serie A imajo po 16 zmagah, dveh remijih in enem samem porazu 50 točk.

Foto: Guliver Image Nogometaši Udineseja so v gosteh pri Sampdorii zmagali z 1:0. Sampdoria, pri kateri tokrat niti na klopi ni bilo mladega slovenskega vratarja Martina Turka, je izgubila še sedmo zaporedno tekmo na domačem terenu, tako da ostaja predzadnja pri zgolj devetih točkah. To je najdaljše obdobje v zgodovini Sampdorie, v katerem ta ni prišla do meje desetih točk.

Genovo bolj zadovoljna zapuščata slovenska reprezentanta Jaka Bijol in Sandi Lovrić, ki sta pripomogla k prvi zmagi Videmčanov po desetih ligaških tekmah. Bijol je igral celo tkemo, Lovrić pa od 69. minute, zmagoviti zadetek pa je v 88. minuti dosegel Kingsley Ehizibue. Udinese je s 28 točkami na sedmem mestu lestvice.

Juventus proti Atalanti 3:3. Foto: Reuters Spezia, pri kateri slovenski novinec Tio Cipot ni dobil priložnosti za igro, je morala priznati premoč Romi. Ta je povedla v 45. minuti z golom Stephana El Shaarawyja, v 49. minuti pa je zadetek prispeval še Tammy Abraham. Pri obeh golih je podal Paulo Dybala.

Juventus, ki je ob 15 točk po kazni zaradi nepravilnega poslovanja, je v nedeljo zvečer igral 3:3 proti Atalanti. Angel di Maria, Arkadiusz Milik in Danilo so bili strelci za Juventus, slednji je na 3:3 izenačil v 65. minuti. Pri ekipi iz Bergama je dvakrat zadel Ademola Lookman, enkrat pa Joakim Maehle.

Inter, ki je med tednom v Savdski Arabiji ubranil superpokalno lovoriko, bo v ponedeljek gostil Empoli. Samir Handanović zaradi poškodbe mišice ne bo kandidiral za srečanje, pri gostih pa Petar Stojanović po napovedi La Gazzette dello Sport ne bo začel dvoboja od prve minute. Na torkovem derbiju se bosta na Olimpicu udarila Lazio in Milan.

