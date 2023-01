Juventus po hudi kazni v šoku, liga prvakov le še pobožna želja?

Gruzijec Khvicha Kvaratskhelia bo zaradi bolezni izpustil gostovanje Napolija v Salernu. Foto: Reuters Vodilni Napoli bo danes gostoval pri Salernitani, ki je na zadnji prvenstveni tekmi proti Atalanti prejela kar osem zadetkov. Neapeljčani so med tednom presenetljivo izpadli iz pokalnega tekmovanja, zdaj lahko na Apeninskem polotoku vse sile usmerijo v prvenstvo, kjer se jim nasmiha prvi naslov državnega prvaka po letu 1990, ko je bil glavni v mestu Diego Armando Maradona.

Udinese bo v nedeljo v času kosila gostoval v Genovi proti Sampdorii, ki se krčevito bori za obstanek. Jaka Bijol bi lahko začel dvoboj od prve minute, Sandi Lovrić pa čakal na priložnost na klopi. Pri gostiteljih bi lahko prvič na klopi sedel mladi slovenski vratar Martin Turk.

Juventus za ligo prvakov zaostaja 12 točk

Nogometaši Atalante, nekdanji soigralci Josipa Iličića, so v zadnjem obdobju v izjemni strelski formi. Foto: Guliverimage Spezia, za katero mladi slovenski reprezentant Tio Cipot še ne bo kandidiral, bo gostila Romo, zvečer pa bo v središču pozornosti dvoboj med Juventusom in Atalanto. Stari dami je šlo v prvenstvu dolgo časa imenitno, vse do poloma v Neaplju (1:5), po najnovejši kazni zaradi nepravilnosti pri poslovanju, ko v nadaljevanje sezone vstopajo s kar 15 kazenskimi točkami, tako da so na lestvici padli na sredino, daleč od Evrope, pa črno-bele iz Torina čakajo stresni časi.

Juventus za četrtim mestom po novem zaostaja 12 točk, klub bi se lahko pritožil na odločitev. Atalanti gre po drugi strani imenitno, na zadnjih dveh tekmah, v prvenstvu in pokalu, je dosegla kar 13 zadetkov.

Inter, ki je med tednom v Savdski Arabiji ubranil superpokalno lovoriko, bo v ponedeljek gostil Empoli. Samir Handanović zaradi poškodbe mišice ne bo kandidiral za srečanje, pri gostih pa Petar Stojanović po napovedi La Gazzette dello Sport ne bo začel dvoboja od prve minute. Na torkovem derbiju se bosta na Olimpicu udarila Lazio in Milan.

Najboljši strelci: 12 - Osimhen (Napoli),

9 - Lookman (Atalanta), Martinez (Inter), Nzola (Spezia),

8 - Arnautović (Bologna), Leao (Milan),

7 - Beto (Udinese), Dia (Salernitana), Džeko (Inter), Dybala (Roma), Immobile (Lazio), Kvaratskhelia (Napoli), Zaccagni (Lazio),

6 - Koopmeiners (Atalanta), Vlahović (Juventus),

5 - Barella (Inter), Elmas (Napoli), Felipe Anderson (Lazio), Giroud (Milan), Milik (Juventus), Strefezza (Lecce),

...

2 - Jaka Bijol (Udinese), Sandi Lovrič (Udinese)

