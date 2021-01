Italija odšteva ure, Ibrakadabra razvnel domišljijo

Danes bo zelo pestro na italijanskih zelenicah. Uvodno dejanje 16. kroga bo že v času kosila na Sardiniji, ob 15. uri se bosta v Bergamu udarila velika prijatelja Josip Iličić in Jasmin Kurtić, oba sta napovedana v začetnih enajstericah Atalante in Parme. Samir Handanović bo z Interjem naskakoval skok na prvo mesto v Genovi, kjer bo pri Sampdorii manjkal poškodovani Nik Prelec, zvečer pa sledi velika poslastica kroga, derbi med vodilnim Milanom in branilcem naslova Juventusom, ki za neporaženimi rdeče-črnimi (s tekmo manj) zaostaja že 10 točk.

Na Apeninskem polotoku je pričakovano največje pozornosti deležen večerni derbi med Milanom in Juventusom. Rdeče-črnim gre imenitno, po 15. krogu so v vodstvu, še vedno so neporaženi. V tem trenutku so edina ekipa iz petih najmočnejših lig na svetu, ki v tej sezoni še ni doživela poraza. Pred petouvrščenim Juventusom, ki brani naslov in naskakuje že 10. zaporedni "scudetto", ima kar deset točk prednosti, danes pa lahko naskok še poveča.

Milanu gre odlično tudi brez Ibrakadabre

Pri gostiteljih bo kljub optimistični objavi videoposnetka na socialnih omrežjih, na katerem je zatresel mrežo na treningu, vse skupaj pa podnaslovil z odštevanjem časa (tik-tok, tik-tok) in tako razvnel domišljijo navijačev, manjkal Zlatan Ibrahimović. 39-letni Šved je v tej sezoni na šestih tekmah dosegel kar 10 zadetkov, nato pa se 22. novembra poškodoval na gostovanju v Neaplju. Poškodba mišice še ni povsem zaceljena. Na igrišče naj bi se vrnil prihodnji teden, o tem, da ga ne bo med kandidati za veliki derbi, pa je v torek spregovoril njegov trener Stefano Pioli.

Tick tock tick tock pic.twitter.com/tCDguTWeDH — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) January 4, 2021

Osrednjo moč domačega napada bosta sestavljala 21-letni Portugalec Rafael Leao in Hrvat Ante Rebić, AC Milan pa je dokazal, kako zmore zmagovati tudi brez Ibrakadabre. Brez karizmatičnega Skandinavca hrvaških in bosanskih korenin je na sedmih tekmah osvojil 17 točk in zadržal vodilni položaj. Milan je na zadnjih 17 tekmah v seriji A vselej dosegel vsaj dva zadetka in poskrbel za nov rekord.

Zlatan Ibrahimović bo današnji derbi spremljal s tribun in navijal za soigralce. Foto: Reuters

Danes bo skušal pokvariti načrte še prvaku Juventusu, ki ga vodi nekdanji as Milana Andrea Pirlo, pri njem pa izstopa Cristiano Ronaldo. 35-letni Portugalec je v 11 nastopih dosegel kar 14 zadetkov, skoraj polovico izmed vseh, ki jih je v tej sezoni dal Juventus (29). CR7 bo v ekipi pogrešal Kolumbijca Juana Cuadrada, okuženega s covid-19, pri domačih v zvezni vrsti ne bo kaznovanega Sandra Tonalija.

Stari dami bo poleg Ronalda v napadu pomagal Paulo Dybala, saj se Alvaro Morata otepa zdravstvenih težav. Juventus pred srečanjem čuti ogromen pritisk, saj bi ga nov neuspeh še bolj oddaljil od vrha, ki je v uvodnem delu sezone rezerviran za velikana iz prestolnice Lombardije.

Italijansko prvenstvo, 16. krog: Sreda, 6. januar:

12.30 Cagliari – Benevento

15.00 Atalanta – Parma

15.00 Bologna – Udinese

15.00 Crotone – Roma

15.00 Lazio – Fiorentina

15.00 Sampdoria – Inter

15.00 Sassuolo – Genoa

15.00 Torino – Verona

18.00 Napoli – Spezia

20.45 Milan - Juventus