Nor zaključek tekme v Rimu, Cagliari po preobratu in dveh rdečih kartonih do točke

Na prvi sobotni tekmi 15. kroga serie A je drugouvrščeni Napoli s 4:0 odpravil Frosinone. Neapeljčani za vodilnim Juventusom zaostajajo osem točk. Vroče je bilo med Cagliarijem in Romo, ki je vodila z 2:0. Domačini so znižali v 84. minuti, nato v 93. in 94. minuti prejeli dva rdeča kartona, a kljub dvema igralcema manj iztržili točko. V zadnjih sekundah jo je priboril Marco Sau. Sampdoria Vida Belca je gostovala pri Laziu in po infarktni končnici remizirala z 2:2. V 96. minuti je Ciro Immobile zadel enajstmetrovko in Lazio popeljal v vodstvo z 2:1, tri minute kasneje in zelo globoko v sodnikovem podaljšku pa je končni rezultat na drugi strani postavil Riccardo Saponara. Slovenski vratar je tekmo spremljal s klopi za rezerve.