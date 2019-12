Derbi v Milanu brez zmagovalca, Handanovićev Inter ostaja na vrhu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

15. krog serie A se je začel s petkovim vročim derbijem med Interjem Samirja Handanivića in Romo, ki se je v Milanu končal brez zadetkov, slovenski vratar pa je branil celotno tekmo. V soboto se bosta Juventus in Cristiano Ronaldo mudila pri vročem Laziu in prvemu strelcu lige Ciru Immobileju, ki je že pri 17 zadetkih. V soboto bo točke lovil tudi Josip Iličić. Z Atalanto bo meril moči z Verono.