Juventus melje naprej, Handanović kljub porazu navdušil

Vodilni in še vedno neporaženi Juventus je bil v 15. krogu serie A na težki preizkušnji. Pred domačimi gledalci so nogometaši Juventusa gostili v tej sezoni vse prej kot povprečni Inter. Domači klub je po golu Maria Mandžukića, ki je v 66. minuti igre premagal Samirja Handanovića, prišel do zmage z 1:0. Slovenski vratar je kljub porazu navdušil s številnimi obrambami. Nastopi preostalih slovenskih legionarjev bodo v soboto in nedeljo.