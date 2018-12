V živo: Birsa začel za Chievo, Cesar, Štulac in Zajc na klopi

V 15. krogu italijanskega prvenstva se Miha Zajc z Empolijem meri z Bologno. Slovenec je tekmo začel na klopi za rezerve. Tekmo je na klopi Parme začel tudi Leo Štulac, ki gosti Chievo rojaka Boštjana Cesarja (na klopi) in Valterja Birso, ki je srečanje začel med prvo enajsterico. Atalanta gostuje v Vidmu, kjer pa še vedno ne more računati na kaznovanega Josipa Iličića, Genoa Roka Vodiška pa bo gostila Spal Jasmina Kurtića.

Na prvi sobotni tekmi 15. kroga serie A je drugouvrščeni Napoli s 4:0 odpravil Frosinone. Neapeljčani za vodilnim Juventusom zaostajajo osem točk. Vroče je bilo med Cagliarijem in Romo, ki je vodila z 2:0. Domačini so znižali v 84. minuti, nato v 93. in 94. minuti prejeli dva rdeča kartona, a kljub dvema igralcema manj iztržili točko. V zadnjih sekundah jo je priboril Marco Sau. Sampdoria Vida Belca je gostovala pri Laziu in po infarktni končnici remizirala z 2:2. V 96. minuti je Ciro Immobile zadel enajstmetrovko in Lazio popeljal v vodstvo z 2:1, tri minute kasneje in zelo globoko v sodnikovem podaljšku pa je končni rezultat na drugi strani postavil Riccardo Saponara. Slovenski vratar je tekmo spremljal s klopi za rezerve.

Derbi Juventusu

Vodilni in še vedno neporaženi Juventus je bil v petek na težki preizkušnji. Pred domačimi gledalci so nogometaši Juventusa gostili v tej sezoni vse prej kot povprečni Inter. Domači klub je po golu Maria Mandžukića, ki je v 66. minuti igre premagal Samirja Handanovića, prišel do zmage z 1:0. Slovenski vratar je kljub porazu navdušil s številnimi obrambami. Nastopi preostalih slovenskih legionarjev bodo v soboto in nedeljo.

Ena izmed odličnih obramb Samirja Handanovića:

Check out this awesome video: Samir Handanovic fantastic save vs Chiellini! https://t.co/gb9WltcRis — BaGoal (@ba_goal) December 7, 2018

Serie A, 15. krog:

Lestvica: