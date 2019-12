V živo: Se bo Juventus utrdil na vrhu?

Nogometaši Atalante so v uvodnem dejanju kroga v gosteh premagali Brescio (3:0), eden izmed junakov dvoboja pa je bil slovenski velemojster Josip Iličić. Prispeval je podajo za drugi gol hrvaškega reprezentanta Maria Pašalića, nato pa z zadetkom v zadnji minuti, ko je sam stekel proti vratom gostiteljev, zapečatil usodo Maria Balotellija in druščine. Kranjčan je v tej sezoni prispeval že pet zadetkov. V soboto sta v gosteh zmagala še Torino in Lecce.

Zadetek Josipa Iličića:

Asistenca Josipa Iličića:

Genoa je brez Roka Vodiška ostala praznih rok proti Torinu, Lecce pa je brez poškodovanega Žana Majerja v Toskani spravil v slabo voljo Fiorentino.

Italijanski klubi se zavedajo, da je rasizem velika težava

Maria Balotellija so žalili navijači Verone. Foto: Getty Images Vseh 20 italijanskih nogometnih prvoligašev je v petek podpisalo in na svojih spletnih straneh objavilo odprto pismo, v katerem so zapisali, da se zavedajo, da je rasizem na njihovih stadionih resna težava.

"Moramo prepoznati, da imamo resno težavo z rasizmom na italijanskih stadionih in da se v preteklih letih nismo dovolj borili proti njemu. To sezono so bili nekateri nogometaši žrtve rasističnih žalitev in ta slika je obkrožila svet in sprožila različne debate. To je vir frustracij in sramote za vse nas," so zapisali klubi v pismu.

V pismu so zapisali še, da so v preteklih tednih v Italiji med klubi, serio A, italijansko nogometno zvezo in mednarodnimi strokovnjaki potekali pogovori o tej problematiki in da se ji v preteklosti mogoče niso dovolj posvečali.

V začetku meseca so Veronini navijači žalili napadalca Brescie Maria Balotellija, zaradi česar so prejeli kazen igranja ene tekme pred delno praznim stadionom, a je pozneje pritožbeni odbor Italijanske nogometne zveze (FIGC) kazen umaknil. Roma je zaradi diskriminatornih napevov svojih navijačev proti Napolijevim morala plačati kazen v višini 30.000 evrov.



